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۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۱۹:۰۳

سردار اشتری مطرح کرد:

برقراری امنیت افتخار پلیس است/برخورد جدی نیروی انتظامی با مجرمان

برقراری امنیت افتخار پلیس است/برخورد جدی نیروی انتظامی با مجرمان

کرج - فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران برقراری امنیت را افتخار پلیس دانست و گفت: برخورد با مجرمان و متخلفان به صورت جدی توسط نیروی انتظامی اجرایی می شود.

کد مطلب 3766112

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