برقراری امنیت افتخار پلیس است/برخورد جدی نیروی انتظامی با مجرمان

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار حسین اشتری در مراسم یادواره ۲۷۰ شهید نیروی انتظامی و شهدای مدافع حرم استان البرز که عصر شنبه در تالار شهیدان نژادفلاح برگزار شد، با بیان اینکه تکریم شهدا و خانواده شهدا سبب ارتقای منزلت جامعه می شود، اظهار کرد: شهدای عرصه نظم و امنیت و شهدای مدافعان حرم از جایگاه بالایی در جامعه برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه این مراسم به سبب زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا برگزار شده است، افزود: در این ایام باید یاد و خاطره شهدای منا را نیز گرامی داشت.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امید است انتقام خون شهدای منا از حاکمان بی لیاقت صعودی توسط پرودگار گرفته شود.

وی با بیان اینکه به شهادت رسیدن هفت هزار شهید منا فراموش نشدنی است، تصریح کرد: از دادن آب شرب به حاجیان در حادثه تلخ منا نیز خود داری کردند، این امر اوج وقاحت رژیم منحوس آل سعود بود.

اشتری بیان کرد: امید است جهان اسلام با وحدت بتوانند انتقام شهدای منا را بگیرند؛ لبخند دشمنان به ما در تمام طول تاریخ کشور را متحمل ضرر فراوانی کرده است.

برقراری نظم و امنیت بالاترین افتخار پلیس است

وی با اعلام اینکه در هر شرایطی باید بدانیم دشمن درصدد آسیب رساندن به ما است و هرگز دست از این رویه بر نمی دارد، گفت: نیروی انتظامی البرز بیش از ۲۷۰ شهید را تقدیم انقلاب کرده که این آمار در کشور به بیش از ۱۳ هزار نفر می رسد.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: ۶ هزار نفر از شهدای مذکور در هشت سال دفاع مقدس به مقام شهادت دست پیدا کردند.

وی با بیان اینکه امید است بتوان در هر شرایطی پاسدار ارزش های انقلاب اسلامی باشیم و برای امنیت مردم قدمی برداریم، گفت: برقراری نظم و امنیت بالاترین افتخار نیروی انتظامی است.

اشتری با تاکید بر اینکه شهدا سبب افتخار و سربلندی کشور هستند؛ خانواده شهدا نیز از اهمیت بالایی برخوردارند، گفت: بر اساس فرمایش امام خمینی(ره) زنده نگاه داشتن یاد و خاطر شهیدان کمتر از شهادت نیست.

موردی از امتنان پلیس برای حضور در عملیات گزارش نشده است

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی در مواجه با دشمن در مقابل تهدیدات نرم به جدیت و قدرت وارد عمل می شود، اظهار کرد: موردی از امتناع ماموران نیروی انتظامی برای حضور در صحنه عملیات گزارش نشده است.

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ایجاد امنیت و پاسداری از ارزش های انقلاب اسلامی وطیفه ماموران نیروی انتظامی است، افزود: اجازه نخواهیم داد ارزش های انقلاب و نظام اسلامی در جامعه از بین برود.

وصیت نامه شهدا باید مورد بازخوانی قرار گیرد

وی با بیان اینکه برخورد با جرائم مشهود و کسانی که عفت زدایی می کنند وظیفه همگانی اقشار مختلف از جمله نیروی انتظامی است، گفت: برخورد با مجرمان و متخلفان به صورت جدی توسط نیروی انتظامی اجرایی می شود چرا که درصدد اجرایی کردن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه هستیم.

اشتری با بیان اینکه در برابر شهدا وظیفه داریم، وصیت نامه شهدا باید مورد بازخوانی قرار گیرد، گفت: دفاع از امنیت کشور، حفاظت از ارزش های اسلامی و پیروی از دستورات مقام معظم رهبری نکات حائز اهمیت مطرح شده در وصایای شهدا است.

وی تصریح کرد: بدون شک برگزاری یادواره ها فرهنگ شهادت را در جامعه اشاعه می دهد.