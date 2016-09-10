عبور دومین سیارک از بیخ گوش زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، اخترشناسان موفق به شناسایی سیارکی شدند که به تازگی از کنار زمین عبور کرده است. آنها تخمین می زنند این سنگ سرگردان فضایی از فاصله ای بسیار ناچیز از زمین عبور کرده باشد، فاصله ای درحدود تنها یک دهم فاصله زمین تا ماه و حتی شاید هم کمتر.

این دومین سیارکی است که طی دو هفته اخیر از کنار زمین عبور می کند. اخترشناسان آن را ۲۰۱۶ RB۱ نامیده اند. جالب اینجاست که این سنگ فضایی اگرچه در مقایسه با سیارک ۲۰۱۶ QA۲ که چند روز پیش از کنار زمین عبور کرد کمی کوچکتر است اما با فاصله نزدیکتری از کنار سیاره مادر عبور کرد.

هر دوی این سیارکها برای اخترشناسان ناشناخته بوده اند. آنها بزرگی سیارک ۲۰۱۶ RB۱ را حدود ۷ تا ۱۵ متر عنوان کرده اند که از فاصله ۴۰ هزار کیلومتری زمین عبور کرده است. اما سیارک ۲۰۱۶ QA۲ که ۱۵ متر بزرگی دارد از فاصله ۸۰ هزار کیلومتری این سیاره رد شده است.

به رغم فاصله بسیار کمی که این دو سیارک با زمین داشتند اما به دلیل آنکه در مسیر برخورد با زمین قرار نداشتند خطری برای ساکنان آن ایجاد نکردند.

با این حال نزدیکی قابل توجه آنها به زمین و اینکه امکان تکرار چنین عبورهایی در آینده هم وجود دارد موجی از هیجان را در میان اخترشناسان به راه انداخته است.