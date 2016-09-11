داوود صبوری تهیه کننده سینما درباره آخرین وضعیت فیلم سینمایی «فال» به کارگردانی شهره لرستانی گفت: فیلمنامه این اثر در حال بازنویسی است و پس از اتمام بازنویسی برای دریافت پروانه ساخت، آن را به شورای پروانه ساخت ارایه می دهیم. البته «فال» نام موقت این اثر سینمایی است که ممکن است تغییر کند.

وی افزود: «فال» حاصل مطالعه و بحث و گفتگوهای ما با روانشناسان، حقوقدانان و خانواده های مختلف است و با توجه به اینکه خودم نیز دکترای حقوق دارم با مسایل موجود در این فیلم به خوبی آشنا هستم.

صبوری با اشاره به اینکه «فال» درباره رفتارشناسی خانواده ها در هنگام بروز بحران است، بیان کرد: این فیلم به نوعی روایت کننده موضوع طلاق در خانواده ها است، یعنی شخصیت اصلی قصه بر حسب یک سری شک ها در پی طلاق است اما پیش از اینکه این شک به یقین تبدیل شود در خانواده او شرایطی ایجاد می شود که از این امر خودداری کند.

این تهیه کننده ادامه داد: این روزها در خانواده ها شرایطی به وجود آمده است که به محض وقوع یک اتفاق کوچک اقدام به طلاق گرفتن و طلاق دادن می کنند، این موضوع امر نامبارکی است که باید برای آن چاره ای اندیشید.

صبوری عنوان کرد: با این وجود ما در «فال» صحنه های دادگاه را نمی بینیم بلکه برای مثال می بینیم که یکی از افراد مسن خانواده که همه او را با عنوان ریش سفید می شناسند برای ختم قائله پا در میانی می کند. در واقع تلاش ما این است که بگوییم عمده مشکلات زندگی های زناشویی دور شدن از رسم های سنتی ما است.

این تهیه کننده ادامه داد: ما سعی می کنیم این فیلم را در آبان ماه کلید بزنیم. طبق پیش بینی ها تصویربرداری آن در ۴۵ جلسه انجام می شود، البته هنوز مکان های تصویربرداری را انتخاب نکرده ایم.

وی در پایان در بخش دیگر از صحبت هایش خاطرنشان کرد: فیلمنامه دیگری با عنوان «سن رشد» در دست دارم که برای آن پروانه ساخت هم گرفتیم اما با توجه به اینکه منوچهر هادی کارگردان این اثر مشغول ساخت «عاشقانه» است، فیلمبرداری «سن رشد» به بعد از پایان «عاشقانه» موکول شد.