کوله پشتی فریزری برای حمل دارو و اندام انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمل و نقل دارو به خصوص داروهایی که تنها باید در شرایط دمایی خاصی قرار داده شوند همواره یکی از دغدغه های شرکتهای دارویی و همچنین نیروهای امداد رسان بوده است. در مواردی نظیر وقوع سیل و زمین لرزه در مناطق دورافتاده، این دغدغه به نگرانی بزرگی تبدیل می شود.

اکنون محققان دانشگاه لوگبورگ در بریتانیا ایده جالب توجهی برای حل این مشکل ارایه کرده اند. آنها محفظه ای مجهز به سیستم سرمایش ساخته اند که مانند کوله پشتی قابل حمل است.

با استفاده از این نوآوری، نقل و انتقال داروهایی که باید در دمای سرد یا حتی منجمد نگهداری شود کار ساده ای خواهد بود.

از آن گذشته از این فناوری می توان برای افزایش طول عمر محلولها و ترکیبات حساس پزشکی نظیر واکسنها، نمونه های خونی و آزمایشگاهی نیز استفاده کرد.

در این کوله پشتی فریزری از واکنش ساده آمونیاک برای ایجاد سرمایش لازم استفاده می شود. بدین ترتیب امکان نگهداری واکسنها در دمایی پایدار تا ۳۰ روز هم فراهم می شود.

این محققان در نظر دارند تا در فاز بعدی، از این نوآوری برای جابجایی اندامها و بافتهای انسانی استفاده کنند.