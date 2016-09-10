نخست وزیر جدید قزاقستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیَن اکسپرس، رئیس جمهور قزاقستان امروز با صدور حکمی نخست وزیر جدید این کشور را منصوب کرد.

بر این اساس، «بیکیچان ساگین‌ تایف» (Bykytzhan Sagintayev) که پیشتر در مقام معاون رئیس جمهور پیشین این کشور قرار داشت، اکنون با حکم «نور سلطان نظربایف» رئیس جمهور قزاقستان به عنوان نخست وزیر جدید منصوب شد.

لازم به ذکر است، انتصاب «بیکیچان ساگین‌ تایف» به تمامی گمانه زنی ها درباره احتمال انتصاب دختر ۵۳ ساله رئیس جمهور قزاقستان به این سمت خاتمه داد.

همچنین به گزارش «بیزینِس اینسایدر»، «عسکر مامین» (Askar Mamin) که پیشتر مدیر کل شرکت راه آهن این کشور بود، در حکمی جداگانه در تصدی معاون نخست وزیر جدید قزاقستان آغاز بکار کرد.

لازم به ذکر است، رئیس جمهور قزاقستان دیروز در اظهاراتی از حل و فصل تمامی مسائل مربوط به کابینه جدید این کشور در آینده نزدیک خبر داده و گفته بود که تمامی مسائل مربوط به انتصابات ترکیب جدید کابینه دولت این کشور فوراً و بدون هر گونه تأخیر حل و فصل خواهد کرد.

رئیس جمهور قزاقستان ادامه داده بود: با توجه به استعفای «کریم ماسیموف» نخست وزیر، دولت این کشور اکنون منحل شده است و لذا اعلام می کنم که انتصاب اعضاء جدید کابینه بدون تأخیر به انجام خواهد رسید.

لازم به ذکر است نور سلطان نظربایف که از سال ۱۹۸۹ بر این کشور حکومت کرده و مسئله جانشینی وی مبهم بود، دو روز قبل طی حکمی کریم ماسیموف نخست وزیر را به مقام ریاست سازمان اطلاعات این کشور منصوب کرده بود.