برکه فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایش «هزار و یک مکر» که ۲۱ شهریور در آخرین شب اجرای خود روی صحنه می رود، گفت: این اثر یک نمایش سنتی ایرانی و سیاه بازی است که به اصطلاح تخت حوضی گفته می شود. سیاه بازی جزو فرهنگ نمایشی ما ایرانی هاست اما فقط در جشنوارهای آیینی و سنتی به آن توجه می شود و خوشبختانه تالار محراب با مدیریت آقای ابراهیم گله دارزاده دوره نمایش های سنتی را برگزار کرد و ما هم استقبال کردیم.

وی ادامه داد: نمایش های سنتی و مخصوصا سیاه بازی نمایش های مفرحی هستند که مخاطب عام می پسندد و صرفا برای مخاطب خاص نیست. ما در تئاتر معمولا مخاطب خاص داریم ولی ویژگی «هزار و یک مکر» این است که مخاطب عام را هم اقناع می کرد و ما توقع داشتیم که استقبال بهتری از نمایش صورت بگیرد ولی باز هم فکر می کنم با توجه به موقعیت تالار محراب که هنوز چندان برای مخاطب شناخته شده نیست و جا نیفتاده است، استقبال از نمایش ما خوب بود.

فروتن درباره نمایش خود توضیح داد: این نمایش سیاه بازی به شیوه متفاوتی است و چون از زن پوش استفاده می کنیم که تکنیک چنین نمایش هایی است برای مخاطب جذاب است. در این نمایش همه بازیگران اصلی مرد هستند و لباس زن می پوشند. نمایش به صورت بازی در بازی اتفاق می افتد و این بازیگران نقش های متفاوت زنانه و مردانه ایفا می کنند.

وی همچنین از حضور یک شخصیت زن در نمایش سخن گفت و یادآور شد: در این نمایش یک خانم داریم که سمبل و نمادی از شهرزاد قصه گو و درواقع دانای کل است. این شخصیت در متن اصلی نمایشنامه نبود و ترفند خود ما بود تا ارتباط بین نمایش ها را حفظ کنیم.

این کارگردان تئاتر با اشاره به رضایت مخاطبان از این نمایش گفت: مخاطب با رضایت از این سالن بیرون می رفت و این بهترین تشویق برای یک کارگردان است.

فروتن درباره تعداد افرادی که در این مدت به سالن آمدند، نیز گفت: ما تبلیغات گسترده ای داشتیم ولی با دو مشکل مواجه شدیم یکی اینکه نمایشمان همزمان با برگزاری جشنواره عروسکی بود و اجراهای پراکنده ای داشتیم و حالا دوباره به جشنواره «تئاتر شهر» خورده ایم و برای همین با وجود قرارداد ۳۰ شب اجرا تصمیم گرفتیم با ۲۱ شب، اجرا را به پایان برسانیم. اکنون دو شب است که سالن برای اجرا کاملا پر است ولی امشب اجرای نهایی ماست. در اجرای امشب به دلیل همزمان بودن با زادروز محمد چرمشیر نمایش خود را به او تقدیم می کنیم.

وی در پایان درباره داستان این نمایش نیز توضیح داد: «هزار و یک مکر» درباره گروه مطربانی است که به دربار پادشاه می آیند و شهرزاد قصه گو هر شب قصه می گوید و گروه مطربان قرار است آن را اجرا کنند؛ قصه ای که درباره مکر زنان است.

این نمایش امشب ۲۱ شهریور ماه و در آخرین شب اجرا ساعت ۱۹:۳۰ در تالار محراب روی صحنه می رود.