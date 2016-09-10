عربستان عامل ویرانی و کشتار در منطقه است/ لزوم مجازات آل سعود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی به اظهارات اخیر وزیر خارجه سعودی ها واکنش نشان داد و رژیم سعودی را عامل افزایش کشتارها در منطقه دانست.

بر اساس این گزارش «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق در سخنانی اظهار داشت: اظهارات «عادل الجبیر» وزیر خارجه سعودی سخنان رژیمی است که دستش به خون بی گناهان در سوریه، عراق و یمن آغشته است.

وی در ادامه سخنان خود تصریح کرد: سعودی ها همچنان در روابط خارجی با کشورهای همسایه خود به صورت دوگانه رفتار می کنند. آنها از یک سو مدعی برقراری روابط مستحکم با عراق می شوند اما از سوی دیگر از گروه های تروریستی در حملاتشان علیه عراق با دادن پول و سلاح حمایت می کنند. همچنین از طریق رسانه های خود نیز بر اقدامات تروریست ها سرپوش سیاسی می گذارند.

رئیس ائتلاف دولت قانون عراق همچنین تاکید کرد: باید امنیت منطقه را از تروریسم مورد حمایت وهابیت و تفکر تکفیری که منشأ آن سعودی است، نجات داد. سعودی ها با حمایت سیاسی و نظامی خود به ویران کردن سوریه، عراق، یمن و بحرین ادامه می دهند.

وی در همین راستا افزود: آزاد ماندن سعودی ها و عدم مجازات آنها، به معنای افزایش ویرانی و کشتار است. بر هیچ کس پوشیده نیست که تمامی گروه های تروریستی که جهان را تهدید می کنند، مولود نظام فکری و عملی وهابیت است. تداوم روش و منهج سعودی ها در ایجاد مشکلات برای کشورهای منطقه و حمایت همه جانبه از گروه های تروریستی، تهدیدی خطرناک برای صلح و امنیت منطقه و جهان است. ما متوقف شدن این روش ویران کننده را خواستاریم.

گفتنی است عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اخیرا مدعی شده بود که سیاست نوری المالکی موجب تفرقه در عراق و پدید آمدن داعش در این کشور شده است.