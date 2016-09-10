اجرای عملیات هرس سنگین درختان در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز، محمدحسین حسن زاده در کارگاه آموزشی آشنایی با سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای محیط کار که در تالار اندیشه برگزار شد، اظهار داشت: نگاه سازمان پارکها به سیستم های کیفیت بر اساس اصولی مدیریت می شود که در دنیا پذیرفته شده است.

حسن زاده با تاکید بر اینکه هم اکنون تمامی واحدهای صنعتی و تولیدی دارای الزامات Hse هستند، افزود: این موارد شامل بهداشت، ایمنی و محیط زیست است.

وی با اشاره به لزوم رعایت اصول اولیه کار توسط کارگران فضای سبز، تصریح کرد: از نوع لباس پوشیدن تا ابزارآلات. استانداردهایی که باید در محیط کار ایمن رعایت شود، همه و همه شامل این اصول اولیه می شود.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز ادامه داد: به طور مثال وقتی پارکها چند صد هکتاری را احداث می کنیم ولی ملزومات ساده اولیه را رعایت نمی کنیم و یا وقتی میلیاردها ریال در بخشی هزینه می کنیم ولی برای یک لوله انتقال آب موارد لازم رعایت نمی شود، بی شک بعدها به مشکل می خوریم.

حسن زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم قوی ساختن بخش خصوصی در حوزه فضای سبز تبریز، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی نزدیک به ۱۰۰ درصد از کارهای فضای سبز تبریز را انجام می دهد در حالی که عملا این میزان شاید حتی کمتر از ۵۰ درصد را شامل شود چرا که همواره خودمان در این حوزه دخالت داشته ایم.

وی ادامه داد: طبق پیش بینی های انجام یافته در تدوین دفترچه سال آینده سعی داریم همه کارها را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز تبریز در بخش دیگری از سخنان خود از انجام چند عملیات سنگین در حوزه فضای سبز تبریز خبر داده و اظهار داشت: در طول پاییز و بهار سال آینده عملیات هرس سنگین را در دستور کار داریم.

حسن زاده افزود: شرکت هایی که می توانند در این مورد به طور تخصصی کار کنند باید وارد کار شوند و شرکت هایی که توانایی این عملیات را ندارند نیز از هم اکنون باید اطلاع دهند تا نسبت به تامین ادوات و وسایل مورد نیاز اقدام شود.

گفتنی است، این کارگاه آموزشی یک روزه با مشارکت واحد آموزش شرکت نوین سیستم آرسال و به همت واحد آموزش سازمان پارکهای تبریز بر پا شد.

مطابق آخرین بخشنامه ها وقوانین ابلاغی از طرف وزارت کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تامین اجتماعی سازمانهای بالای ۲۵ نفر ملزم به معرفی یک نفر به عنوان مسئول بهداشت حرفه ای هستند.