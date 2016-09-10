صفر عبدالوند در گفتگو با خبرنگار مهر در سخنانی با اشاره به آتش سوزی در سطح جنگل‌ها و مراتع شهرستان پلدختر اظهار داشت: این آتش سوزی در منطقه «گاوزرده» این شهرستان رخ داده است.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی از ساعت ۱۵ عصر امروز آغاز شده است عنوان کرد: همچنان این آتش سوزی ادامه داشته و به دلیل صعب العبور بودن منطقه کار اطفای حریق در این منطقه با کندی پیش می رود.

فرمانده انتظامی شهرستان پلدختر با بیان اینکه در حال حاضر کار اطفای حریق از سوی نیروهای منابع طبیعی، دهیاری و نیروی انتظامی در حال انجام است گفت: این آتش سوزی رو به گسترش است.