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۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۲۰:۴۲

مدیرکل تعاون گلستان:

تعاونی‌های گلستان ۱۶ میلیون دلار صادرات داشتند

تعاونی‌های گلستان ۱۶ میلیون دلار صادرات داشتند

گرگان- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان گفت: تعاونی‌های استان گلستان در سال گذشته ۱۶ میلیون دلار به دیگر کشورها صادرات داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۶ میلیون دلار صادرات در بخش تعاونی‌ها داشتیم و دو تعاونی اتحادیه حمل‌ونقل بار و اتاق تعاون استان گلستان جزو تعاونی‌های برتر ملی شناخته شدند.

وی افزود: استان گلستان ۱۰ هزار و ۹۶۴ تعاونی دارد که این تعاونی‌ها در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشتند.

وی افزود: تعداد تعاونی‌های ثبت شده در استان موجب شده در این بخش در رتبه‌های نخست تا سوم ثبت تعاونی در کشور قرار بگیریم.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تصریح کرد: یک‌میلیون و ۲۷۳ هزار نفر در استان عضو تعاونی‌های مختلف هستند.

مازندرانی گفت: گلستان با ثبت یک هزار و ۳۴۵ تعاونی بانوان رتبه نخست کشوری در ثبت تعاونی بانوان را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، امسال در هفته تعاون ۱۴ برنامه مهم اجرا شد و در مجموع در سراسر استان ۱۰۰ برنامه اجرا شد.

مازندرانی اظهار کرد: تعاون یکی از بخش‌های اصلی و اساسی اقتصاد کشور است، در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون نیز در حمایت از تعاونی‌ها نکاتی قید شده است.

وی افزود: تعاونی‌ها به عنوان مظهر مشارکت مردمی در اقتصاد، از اهرم‌های عدالت محور کردن اقتصاد کشور و به عنوان ابزار اصلی اقتصاد مقاومتی هستند.

به گفته وی، ۴۲ درصد مشغولان به کار در بخش تعاونی در کشاورزی مشغول‌اند و مابقی نیز به‌طور مساوی در بخش‌های خدمات و صنعت کار می‌کنند.

مازندرانی اظهار کرد: باوجود همه تلاش‌ها در راستای حمایت و ایجاد بستری مناسب برای تعاونی‌ها، این بخش آن‌طور که بایدوشاید نتوانسته ظهور و بروز پیدا کند و بیش از ۶ درصد در اقتصاد نقش ندارد که موانع مدیریتی و مالی از مهم‌ترین مشکلات است.

کد مطلب 3766337

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