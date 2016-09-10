به گزارش خبرنگار مهر، سعید مازندرانی، شامگاه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گلستان اظهار کرد: در سال گذشته ۱۶ میلیون دلار صادرات در بخش تعاونیها داشتیم و دو تعاونی اتحادیه حملونقل بار و اتاق تعاون استان گلستان جزو تعاونیهای برتر ملی شناخته شدند.
وی افزود: استان گلستان ۱۰ هزار و ۹۶۴ تعاونی دارد که این تعاونیها در سال گذشته ۱۶ میلیارد دلار صادرات داشتند.
وی افزود: تعداد تعاونیهای ثبت شده در استان موجب شده در این بخش در رتبههای نخست تا سوم ثبت تعاونی در کشور قرار بگیریم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان تصریح کرد: یکمیلیون و ۲۷۳ هزار نفر در استان عضو تعاونیهای مختلف هستند.
مازندرانی گفت: گلستان با ثبت یک هزار و ۳۴۵ تعاونی بانوان رتبه نخست کشوری در ثبت تعاونی بانوان را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی، امسال در هفته تعاون ۱۴ برنامه مهم اجرا شد و در مجموع در سراسر استان ۱۰۰ برنامه اجرا شد.
مازندرانی اظهار کرد: تعاون یکی از بخشهای اصلی و اساسی اقتصاد کشور است، در اصل ۴۳ و ۴۴ قانون نیز در حمایت از تعاونیها نکاتی قید شده است.
وی افزود: تعاونیها به عنوان مظهر مشارکت مردمی در اقتصاد، از اهرمهای عدالت محور کردن اقتصاد کشور و به عنوان ابزار اصلی اقتصاد مقاومتی هستند.
به گفته وی، ۴۲ درصد مشغولان به کار در بخش تعاونی در کشاورزی مشغولاند و مابقی نیز بهطور مساوی در بخشهای خدمات و صنعت کار میکنند.
مازندرانی اظهار کرد: باوجود همه تلاشها در راستای حمایت و ایجاد بستری مناسب برای تعاونیها، این بخش آنطور که بایدوشاید نتوانسته ظهور و بروز پیدا کند و بیش از ۶ درصد در اقتصاد نقش ندارد که موانع مدیریتی و مالی از مهمترین مشکلات است.
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