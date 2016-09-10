به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، متن پیام آیت الله العظمی سبحانی به همایش بزرگداشت شهیدان مدافعـان حرم و ایثار و شهادت در فرهنگ قرآن بدین شرح است:

ایثار و شهادت، دو واژه زیبایی است که همه انسان ها از شنیدن آن لذت می برند، و هرکدام برای خود انگیزه جداگانه‌ای دارد. ایثار از شهادت و بلندی نظری فرد ایثارگر، و شهادت از روح فداکاری وجانبازی شهید، سرچشمه می گیرند.

فرد ایثارگر به اندک زندگی بسنده کرده و آنچه در اختیار دارد در طَبَق اخلاص نهاده آن را تقدیم فرد و یا جامعه می‌نماید و قرآن کریم در مورد این گروه می‌فرماید: (وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ). «و آنها را بر خود مقدم می‌دارند هر چند خودشان بسیار نیازمند باشند».

فرد شهید با شهادت خود می‌خواهد چراغ آزادی در جامعه پرفروع باشد و ریشه های گندیده ظلم و استبداد از میان برود، و انسان‌ها در کمال آزادی بیندیشند و راه و رسم زندگی خود را ترسیم کنند.

شهید بسان شمع است که می‌سوزد تا پیرامون خود را روشن سازد و دیگران از وجود نور وجود او بهره گیرند.

شهید هر چند به ظاهر زندگانی مادی خود را از دست می دهد، اما ازاین طریق دوزندگی دیگر را به دست می آورد، بهترین آنها حیات برزخی اوست تا روز قیامت که به بهترین وضع زندگی می‌کند.

قرآن کریم می فرماید: (وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ).

«(ای پیامبر) هرگز گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شدند، مردگانند! بلکه آنان زنده اند، و نزد پروردگاشان روزی داده می شوند».

از این مرحله که بگذریم، شهید در میان جامعه از عزّت و برتری خاصی برخوردار است.

اندیشمندان در مقاله ها ونوشته‌های خود، سرایندگان در لابلای سروده های خود، مورخان در صفحات تاریخ از او به نیکی نام می برند وبرای او درود می فرستند. چه بزرگواری بالاتر از این که جان خود را فدای عزت جامعه می‌سازد.

به خاطر عظمت و بزرگی مقام شهادت در تمام جامعه ها شهیدان بعداً هم ایثارگران مقام عظیم و رفیعی دارند. و همگان چنین زمزمه می‌کنند.

پایان زندگانی هر کس به مرگ اوست *** جز مرد حق که مرگ وی آغاز دفتر است

اگر از این دو نوع زندگی بگذریم، پرونده زندگی افراد عادی بسته می شود و فقط زندگی اخروی دارند، آن هم «إن خیراً فخیر وإن شرّاً فشرّ»، اما مرگ شهید به معنی مختومه بودن زندگی او نیست بلکه حیات دیگری به روی او باز است.

سالار شهیدان حسین بن علی(علیهما السلام) به جانبازان سرزمین کربلا چنین خطاب کرد:

«صبراً بنی الکرام، فما الموت إلاّ قنطرة تعبر بکم عن البؤس والضرّاء، إلی الجنان الواسعة، والنعیم الدائمة، فأیّکم یکره أن ینتقل من سجن إلی قصر، وما هو لأعدائکم إلاّ کمن ینتقل من قصر إلی سجن وعذاب، انّ أبی حدّثنی عن رسول الله(صلی الله علیه وآله وسلم) : انّ الدنیا سجن المؤمن، وجنّة الکافر، والموت جسر هؤلاء إلی جنانهم وجسر هؤلاء إلی جحیمهم ما کذبت ولا کذبت».

«ای فرزندان شهامت و کرامت صبر را پیشه خود سازید، مرگ بسان پلی است که به وسیله آن از بدی اوضاع، به باغ های وسیع و گسترده و نعمت های جاودان عبور می کنید، کدام یک از شماها دوست ندارد که از زندان آزاد شود و به سوی قصر برود، در حالی که دشمنان شما از این طریق به سوی زندان و عذاب می روند. پدرم از جدّم رسول خدا(صلی الله علیه وآله وسلم) نقل کرد: دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر است و مرگ برای مؤمن پلی است به سوی بهشت، و برای کافران پلی است به سوی دوزخ، به من دروغ گفته نشده و دروغ نگفته‌ام».

نکته مهم دیگر این است که در کتاب خدا، صابرین بر مصیبت ها و ابتلائات الهی، مانند نبی مکرم اسلام مشمول درود و رحمت وهدایت پروردگار سبحان قرار می گیرند، خداوند متعال به آنان اشاره کرده و می فرماید: (أُولَئِکَ عَلَیْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ). «اینها، همانها هستند که الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده، و آنها هستند هدایت یافتگان!».

در این ایام که استکبار جهانی به کمک مالی و لجستیکی حکام مرتجع منطقه به اسلام ستیزی پرداخته و تشیع و حرم های مطهر آل الله نشانه گرفته است، مدافعان این «بیوت» که در آیه نور وارد شده، مقام رفیعی در پیشگاه خدا دارند و هر نوع تکریم و تجلیل از این ایثارگران، کمترین حقی است که تقدیم آنان می گردد.

ما در این جا از همه شخصیت ها ومسئولینی که این همایش را پدید آوردند سپاسگزاری نموده و از خداوند منّان برای همگان پاداش بزرگ خواهانیم.