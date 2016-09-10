سوادکوه و کلاردشت بیشترین نرخ مهاجرت را دارند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مسگری عصر شنبه در جمع مسئولان سوادکوه افزود: با توجه این مهاجرت نرخ رشد جمعیت آن منفی است و در رابطه با روستاها نیز بیشترین نرخ مهاجرت را دارد که با توجه به آمار، بیشتر مهاجرین شهر و روستا در سوادکوه به شهر قائمشهر و ساری مهاجرت کرده اند.
وی بابیان اینکه هیچ کشوری بینیاز از سرشماری نمیباشد، افزود: با توجه به دادههای سرشماریها و ویژگیهای جمعیتشناختی هر کشور، میتوان سرانههای لازم در بسیاری از بخشها را مشخص نمود و به برنامهریزی پرداخت و بهترین تصمیم را برای تخصیص اعتبارات هر منطقه گرفت.
مسگری سرشماری سال ۹۵ را هشتمین سرشماری ملی برشمرد و اذعان داشت: این سرشماری ویژگی خاصی نسبت به سرشماریهای قبل دارد و آن اینکه امسال فرم کاغذی نخواهیم داشت و سرشماری در غالب پرسشنامه الکترونیکی خواهد بود و مأموران سرشماری با تبلت مراجعه خواهند کرد و همچنین، با مشارکت مردمی، سی درصد این سرشماری بهصورت اینترنتی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: کارکنان دولت ملزم هستند که اطلاعات خود را بهصورت اینترنتی، از طریق کارگزینی به ستاد سرشماری شهرستان ارائه دهند تا بتوانیم میزان مشارکت اینترنتی را در شهرستانها افزایش دهیم.
مسگری بابیان اینکه، سرشماری در یک دوره زمانی محدود انجام میشود، افزود: به دلیل شرایط آب و هوایی استان مازندران و احتمال بارندگی، نیاز به مشارکت همه ادارات در بهکارگیری امکاناتی مانند خودرو است.
وی کم شماری و دو بارشماری را از آفات سرشماری برشمرد و اشاره کرد: دو بارشماری در این سرشماری بهصورت مکانیزه حلشده است اما باید در کم شماری دقت لازم شود تا بتوان به جمعیت واقعی در هر محدوده شهرستانی برسیم، چراکه سرانه جمعیت هر منطقه بهعنوان شاخص اصلی توزیع اعتبارات است.
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