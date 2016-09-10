بازیکنان ما عالی بودند/ فولاد نیاز به تقویت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، نعیم سعداوی شامگاه امروز شنبه پس از تساوی تیمش در برابر فولاد خوزستان در نشست خبری پایان بازی اظهار کرد: قبلا هم گفته بودم با شناختی که از فولاد پیدا کردم نوید روزهای خوش را به همه هواداران فولاد دادم و قول داده بودم فولاد به زودی با چهره ای دگرگون شده وارد مسابقات می شود که خوشبختانه امروز فولاد چنین بود.

وی افزود: خوشحالم در برابر حسین فرکی استاد خودم که تجربه گرانبهایی در فوتبال ایران دارد و در تیمش مهره های خوب و با تجربه ای دارد بازی خوبی به نمایش گذاشتیم ولی متاسفم از اینکه بازی خوب بازیکنان من منجر به پیروزی نشد و آنها در با بی دقتی اجازه گلزنی به حریف را دادند.

سعداوی بیان کرد: در این بازی از عملکرد بازیکنانم رضایت کامل دارم ولی از نتیجه به هیچ وجه رضایت ندارم. اگر کمی در اواخر مسابقه، بازی را کنترل می کردیم اکنون ما پیروز میدان بودیم.

سرمربی فولاد خوزستان با انتقاد از قاضی میدان اظهار کرد: برای من جای تعجب داشت که چرا داور با وجود هوای مناسب اهواز، دستور توقف بازی برای خنک شدن بازیکنان را داد. حالا اگر در نیمه نخست کمی هوا گرم بود در نیمه دوم به هیچ وجه شرایط هوایی نامناسب نبود.

سعداوی بیان کرد: با شناختی که از بازیکنان فولاد خوزستان دارم شک نکنید که شرایط درخشانی انتظار ما را می کشد و ما می توانیم در لیگ برتر این فصل حرف های زیادی برای گفتن داشته باشیم. متاسفانه بازیکنان ما اغلب جوان هستند و مرتکب اشتباهاتی می شوند که برای ما بسیار گران تمام می شود.

وی در خصوص قرار گرفتن ایوب والی و سروش سعیدی در قلب دفاع فولاد برای اولین بار نیز گفت: این دو بازیکن خوب ظاهر شدند و نشان دادند که ما می توانیم به خوبی برای بازی های آینده روی آنها حساب باز کنیم.

سعداوی تصریح کرد: سایپا امروز در حالی در برابر ما قرار گرفت که نتایج بسیار خوبی گرفته بود ولی امروز در برابر ما نتوانستند به خوبی بازی کنند و این نشان می دهد بازی خوب ما باعث شد آنها نتوانند برنامه های تاکتیکی خود را در زمین پیاده کنند.

سرمربی فولاد خوزستان در خصوص اینکه باز هم بازیکن جذب می کنند یا خیر؟ اظهار کرد: فولاد در شرایط فعلی تیم ضعیفی نیست ولی نیاز به تقویت دارد. در همین زمینه یک بازیکن خارجی مدنظر ما قرار دارد و در حال مذاکره با آن بودیم که اعلام شد وی امکان حضور در فولاد را ندارد و دیپورت شد. به هر حال ما مربی هستیم و باید کارهای خود مان را به پیش ببریم.

وی در خصوص ساسان انصاری و بازگشتش به فولاد نیز گفت: او برای بازگشت به تیم خودش انگیزه بالایی داشت و به همین دلیل در بازی امروز یکی از بازیکنان خوب ما بود.

سعداوی رباره اینکه چه زمانی کارت بازی ارنستد انفور، بازیکن خارجی تیمش صادر خواهد شد، گفت: مجموعه باشگاه تلاش می‌کند تا این مشکل را هرچه زودتر برطرف کند و این بازیکن بتواند تیم ما را در بازی های آینده همراهی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه امروز تیم های فولاد خوزستان و سایپای تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی ۲ بر ۲ رسید. گل های این بازی را ساسان انصاری (۷۴) عبدالله ناصری (۲+۹۰) برای فولاد خوزستان و مسعود حسن‌زاده (۲۴) مهدی ترابی (۷+۹۰) برای سایپا به ثمر رساندند.