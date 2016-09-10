به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های پژوهشی آثاری از چهره‌های ماندگار هنرهای تجسمی شامل یدالله کابلی، علی‌اکبر صادقی و نصرالله افجه‌ای ۲۵ تا ۲۷ شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نشست بررسی آثار یدالله کابلی پنجشنبه ۲۵ شهریور با سخنرانی محمد حیدری و هوشنگ امیراردلان ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در دومین نشست آثار علی‌اکبر صادقی روز جمعه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸ با حضور قباد شیوا و نصرالله افجه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نشست بررسی آثار نصرالله افجه‌ای نیز روز شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۰ با سخنرانی عین الدین صادق‌زاده و علی شیرازی در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.