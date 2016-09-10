  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۱۲

برگزاری نشست‌های پژوهشی آثار چهره‌های ماندگار هنرهای تجسمی

برگزاری نشست‌های پژوهشی آثار چهره‌های ماندگار هنرهای تجسمی

نشست‌های پژوهشی آثار چهره‌های ماندگار هنرهای تجسمی در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست‌های پژوهشی آثاری از چهره‌های ماندگار هنرهای تجسمی شامل یدالله کابلی، علی‌اکبر صادقی و نصرالله افجه‌ای ۲۵ تا ۲۷ شهریور در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

نشست بررسی آثار یدالله کابلی پنجشنبه ۲۵ شهریور با سخنرانی محمد حیدری و هوشنگ امیراردلان ساعت ۱۸ در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

در دومین نشست آثار علی‌اکبر صادقی روز جمعه ۲۶ شهریور ساعت ۱۸ با حضور قباد شیوا و نصرالله افجه ای مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نشست بررسی آثار نصرالله افجه‌ای نیز روز شنبه ۲۷ شهریور ساعت ۱۸ تا ۲۰ با سخنرانی عین الدین صادق‌زاده و علی شیرازی در محل خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3766382

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها