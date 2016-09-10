ایجاد بانک جامع گردشگری فارس اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی استان فارس، مصیب امیری در سمینار تخصصی تبیین ظرفیتهای گردشگری و راهکارهای توسعه آن در فارس، گفت: وجود بقاع متبرکه و آثار تاریخی، فرهنگی و مذهبی، همچنین مراکز معتبر پزشکی و تاسیسات و موسسات و مراکز خدمات رفاهی و سرگرمی گردشگری در فارس، فرصتهای متنوع و متعددی است که باید به بهترین شکل ممکن از آنها بهره برد.
وی ادامه داد: کمبود موسسهها و مراکز آموزش تخصصی گردشگری، نبود تبلیغات و بازاریابی مناسب، نبود نیروهای متخصص در حوزههای مرتبط با گردشگری، توزیع نامناسب تعطیلات و تجمع سفرها در ایام نوروز و حضور کمرنگ فارس در نمایشگاههای تخصصی ملی و بینالمللی گردشگری و نبود پروازهای مستقیم به بازارها و شهرهای هدف فارس، بخشی از چالشهای پیشروی صنعت گردشگری است.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: افزایش پروازهای بینالمللی و ازسرگیری فعالیتهای مجموعه یگان پلیس گردشگری در استان فارس از نیازهای ضروری این استان است.
امیری یادآور شد: مطابق برنامهریزیهای انجام شده، تا سال 1404 باید آمار ورود گردشگران به 20 میلیون نفر و سهم گردشگری ایران به 25 میلیارد دلار برسد.
وی اضافه کرد: مشارکت بخش خصوصی و فراهم شدن زیرساختهای لازم و آمادهسازی آثار تاریخی و اماکن گردشگری برای حضور و اقامت گردشگران باید در اولویت قرار گیرد تا به اهداف سند توسعه دست یابیم.
امیری در ادامه با ذکر آماری از فعالیتهای انجام شده در استان، گفت: امسال مرمت آثار تاریخی فارس با 60 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است. همچنین میتوان به رشد 15 درصدی ساخت موزه در فارس نیز اشاره کرد.
مدیرکل میراث فرهنگی فارس افزود: ثبت میراث ناملموس و میراث طبیعی استان به ترتیب 25 و 75 درصد رشد داشته و ساخت هتلها در استان نیز با افزایش 16 درصدی همراه بوده است.
وی اضافه کرد: طبق برنامهریزیها تا پایان امسال 20 اقامتگاه بوم گردی و 10 خانه مسافر راهاندازی و فعال خواهد شد.
امیری تاکید کرد: انچه که باعث رفع مشکلات گردشگری در استان فارس و شناخت بیش از گذشته گردشگران از این استان می شود راه اندازی بانک جامع گردشگری است که باید در دستورکار همگان قرار گیرد.
