با این تعطیلات لیگ نمی توانیم معجزه کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری پس از تساوی تیمش مقابل استقلال خوزستان در نشست خبری گفت: نیمه اول توانستیم بازی بهتری ارائه دهیم اما در نیمه دوم دستمان خالی بود و نتوانستیم کاری کنیم.



وی گفت: ما در نیمه دوم دستمان خالی بود اما در نیمه اول توانستیم با تلاش بیشتر، بازی بهتری داشته باشیم.



وی ضمن انتقاد از برنامه ریزی لیگ گفت: تا لیگ برتر راه می افتد متوقف می شود و ما نمی توانیم معجزه کنیم. اگر لیگ منظم برگزار نشود لیگ باکیفیتی نخواهیم داشت.



مهاجری افزود: با این وضعیت مدام بازیکنان مصدوم می شوند و سعی می کنند که ساق هایشان آسیب نبیند، لذا بازی ها کسل کننده می شود.