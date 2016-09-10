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۲۰ شهریور ۱۳۹۵، ۲۱:۳۹

مهاجری پس از تساوی با استقلال خوزستان:

با این تعطیلات لیگ نمی توانیم معجزه کنیم

با این تعطیلات لیگ نمی توانیم معجزه کنیم

مشهد - سرمربی تیم فوتبال پدیده پس از تساوی تیمش برابر استقلال خوزستان گفت: با این تعطیلات لیگ، ما نمی توانیم معجزه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مهاجری پس از تساوی تیمش مقابل استقلال خوزستان  در نشست خبری گفت: نیمه اول توانستیم بازی بهتری ارائه دهیم اما در نیمه دوم دستمان خالی بود و نتوانستیم کاری کنیم.

وی گفت: ما در نیمه دوم دستمان خالی بود اما در نیمه اول توانستیم با تلاش بیشتر، بازی بهتری داشته باشیم.

وی ضمن انتقاد از برنامه ریزی لیگ گفت: تا لیگ برتر راه می افتد متوقف می شود و ما نمی توانیم معجزه کنیم. اگر لیگ منظم برگزار نشود لیگ باکیفیتی نخواهیم داشت.

مهاجری افزود: با این وضعیت مدام بازیکنان مصدوم می شوند و سعی می کنند که ساق هایشان آسیب نبیند، لذا بازی ها کسل کننده می شود.

کد مطلب 3766396

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