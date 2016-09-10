وقفه های لیگ موجب افت کیفیت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پور موسوی بعد از تساوی تیم استقلال خوزستان مقابل پدیده، گفت: بعد از تعطیلات لیگ طبیعی بود که شاهد یک چنین بازی باشیم و با توجه به اینکه دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند اما باز هم شاهد یک بازی جذاب نبودیم.



وی افزود:مصدومیت زهیوی در عملکرد ما اثرگذار بود و متاسفانه در زمان گرم کردن به ما اعلام شد که او نمی تواند بازی کند.



پور موسوی خاطر نشان کرد: با توجه به وقفه های لیگ در نیم فصل اول، لیگ خیلی کیفیت ندارد و دچار افت کیفیت می شود اما در نیم فصل دوم وضعیت لیگ بهتر خواهد شد.