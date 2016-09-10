به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پور موسوی بعد از تساوی تیم استقلال خوزستان مقابل پدیده، گفت: بعد از تعطیلات لیگ طبیعی بود که شاهد یک چنین بازی باشیم و با توجه به اینکه دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند اما باز هم شاهد یک بازی جذاب نبودیم.
وی افزود:مصدومیت زهیوی در عملکرد ما اثرگذار بود و متاسفانه در زمان گرم کردن به ما اعلام شد که او نمی تواند بازی کند.
پور موسوی خاطر نشان کرد: با توجه به وقفه های لیگ در نیم فصل اول، لیگ خیلی کیفیت ندارد و دچار افت کیفیت می شود اما در نیم فصل دوم وضعیت لیگ بهتر خواهد شد.
سرمربی استقلال خوزستان پس از مساوی مقابل پدیده:
وقفه های لیگ موجب افت کیفیت می شود
مشهد - سرمربی تیم استقلال خوزستان گفت: وقفه های لیگ در نیم فصل اول بر روی کیفیت بازی ها اثر گذار است.
به گزارش خبرنگار مهر، سیروس پور موسوی بعد از تساوی تیم استقلال خوزستان مقابل پدیده، گفت: بعد از تعطیلات لیگ طبیعی بود که شاهد یک چنین بازی باشیم و با توجه به اینکه دو تیم برای پیروزی به میدان آمده بودند اما باز هم شاهد یک بازی جذاب نبودیم.
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