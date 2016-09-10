به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ فضل الله شیری اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن روز عرفه، پلیس راه استان از صبح تا عصر فردا یکشنبه، جاده‌های استان را تحت پوشش قرار می‌دهد.

وی افزود: نیروهای پلیس با بکارگیری ۲۵ تیم، در مسیر راه های منتهی به مرز خسروی از مبادی ورودی استان تا نقطه صفر مرزی برای روان سازی و ایمن سازی مستقر خواهند شد.

این مقام انتظامی توصیه کرد به منظور تسهیل در رفت و آمد، زائران نهایت همکاری را با پلیس راه داشته باشند تا مراسم دعای عرفه با شکوه‌تر از سال های قبل برگزار شود.

وی ابراز امیدواری کرد با رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان، شاهد حوادث کمتری در این روز معنوی باشیم.