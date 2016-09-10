​۸ مجروح در برخورد یک دستگاه پراید و پیکان در محور نهاوند-فیروزان

احمد کیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: عصر امروز شنبه، در پی تماس تلفنی مردمی مبنی بر وقوع تصادف در محور نهاوند- فیروزان بلافاصله ۱ دستگاه آمبولانس از نهاوند و یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس فیروزان به محل اعزام شدند.

وی بابیان اینکه متأسفانه در این حادثه سواری پراید و پیکان به‌صورت شاخ‌به‌شاخ باهم برخورد کردند، گفت: این حادثه ۸ مجروح داشته که به بیمارستان آیت‌الله علی مرادیان اعزام شدند.

وی بابیان اینکه حادثه فوق تلفات جانی نداشته است از وقوع ۵ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی و شهری نهاوند خبر داد و گفت: این حوادث تا کنون ۱۶ مصدوم برجای گذشته است.

مسئول اورژانس نهاوند با اشاره به اینکه شب گذشته نیز یک دستگاه موتورسیکلت با داشتن ۴ سرنشین در محور نهاوند-بروجرد حدفاصل روستای کوهانی به علت برخورد با تعدادی سگ دچار سانحه شده است، گفت: در پی این حادثه پس از اعلام به مرکز اورژانس سریعاً عوامل به محل اعزام شدند اما مصدومین با خودروهای عبوری به بیمارستان منتقل شدند.

وی بابیان اینکه عوامل اورژانس نهاوند در کمتر از ۴ دقیقه در محل حاضر شدند، گفت: در چنین حوادثی از همه همشهریان عزیز تقاضا داریم تا رسیدن مأمورین امدادی و اورژانسی به محل از تکان دادن مصدومین خودداری کنند.

کیانی در پایان نقش عوامل هلال‌احمر شهرستان در رهاسازی مصدومان حادثه محور نهاوند-فیروزان را کلیدی عنوان کرد و گفت: امیدواریم هموطنان عزیز در روزهای پایانی تعطیلات تابستان با اندکی توجه به جلو و پرهیز از عجله از وقوع بسیاری از حوادث جلوگیری کنند.