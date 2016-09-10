حرفی در مورد پرسپولیس ندارم/برای موفقیت فولاد تلاش می کنم  

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری بعد از اولین بازی خود برای فولاد بعد از خروج از تیم پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران گفت: دوباره به فولاد خوزستان بازگشتم تا با تمام توان برای موفقیت این تیم تلاش کنم زیرا فولاد همیشه برای من یک تیم دوست داشتنی به شمار می رود.

وی افزود: همه بازیکنان فولاد در کنار هم قرار است برای موفقیت این تیم تلاش کنند و برای این کار دست به هر کاری می زنیم تا این تیم به موفقیت برسد. شاید امروز ما در برابر سایپا موفق به پیروزی شدیم ولی همه دیدند که فولاد در این بازی نمایش بسیار امیدوار کننده ای از خود به نمایش گذاشت. باید این روند را ادامه دهیم تا بتوانیم به روزهای خوش باز گردیم.

انصاری در خصوص جدایی خود از پرسپولیس تهران نیز گفت: اکنون تمام تمرکز روی موفقیت تیم فولاد خوزستان منعطف شده و برای موفقیت این تیم تلاش می کنم به همین دلیل قصد ندارم در مورد پرسپولیس صحبت کنم و حرفی در خصوص این تیم ندارم.

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان انصاری بعد از اینکه این فصل از فولاد جدا و به پرسپولیس تهران پیوست بعد از چهار هفته به تیم سابق خود برگشت و امروز در اولین بازی خود در این فصل برای فولاد گلزنی کرد.

از سری رقابت های هفته پنجم لیگ برتر باشگاه های کشور، شامگاه امروز تیم های فولاد خوزستان و سایپای تهران به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی به تساوی ۲ بر ۲ رسید. گل های این بازی را ساسان انصاری (۷۴) عبدالله ناصری (۲+۹۰) برای فولاد خوزستان و مسعود حسن‌زاده (۲۴) مهدی ترابی (۷+۹۰) برای سایپا به ثمر رساندند.