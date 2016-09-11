ورزشکار گلستانی در مسابقات بین المللی کاراته به مدال طلا رسید

اسماعیل جبله در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایمان سنچولی قهرمان ارزنده گلستانی عضو تیم ملی کاراته کشورمان مدال طلا مسابقات بین المللی مسترز سوئیس را از آن خود کرد.

جبله افزود: قهرمانی ایمان سنچولی در وزن مثبت ۸۴ کیلوگرم در کنار پیروزی کومیته انفرادی بر رقیب مستقیم خود سجاد گنج زاده دارنده مدال نقره جهانی آلمان در فینال این رقابت‌ها ارزش دوچندانی پیدا کرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت اینکه پیش از این با کسب پیروزی و کسب مدال طلا در جام وحدت دوستی در ارومیه که در همان وزن هم گنج زاده بدون مدال به کار خود پایان داد، شانس سنچولی برای فیکس شدن در انفرادی و تیمی در مسابقات جهانی اتریش افزایش یافته است.

به گفته وی، این مسابقات از ۲۰ شهریور با حضور ۶۷۵ کاراته کا از ۱۶ کشور در شهر بازل سوئیس آغاز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در کارنامه پرافتخار ایمان سنچولی ۲۳ ساله اهل شهرستان گالیکش سابقه قهرمانی مسابقات جهانی ۲۰۱۴ آلمان، نقره تیمی ۲۰۱۵ آسیایی ژاپن، مدال طلا جوانان جهان در هنگ کنگ، طلای لیگ جهانی ۲۰۱۴ اندونزی دیده می شود.