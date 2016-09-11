زنجان دومین استان تولید کننده سنگ های معدنی در کشور است

ربابه داداشی در گفتگو با خبرنگار مهراز فعالیت ۱۰ کار خانه فرآوری سنگ در استان زنجان خبر داد و افزود: زنجان دومین استان تولید کننده سنگهای معدنی در کشور است.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با بیان اینکه در استان زنجان ۷۰ درصد مواد معدنی فرآوری می شود، گفت:طی شش ماهه سالجاری ۲۵۸ هزار متر مربع سنگ فرآوری به کشورهای پاکستان، ترکمنستان و سایر کشورها صادر شده است.

داداشی از وجود ۳۵ نوع ماده معدنی در استان زنجان خبر داد و تاکید کرد: طی سال گذشته چهار میلیون تن ماده معدنی در استان تولید شده که ۵۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال در آمد این مواد تولیدی بوده است.

وی با اشاره اینکه به علت تنوع مواد معدنی بسیار غنی ۸۵ درصد تنوع مواد معدنی کشور را استان زنجان دارد، گفت: طی سال گذشته ۴۰ فقره پروانه جدید و تمدیدی داشتیم و ۸۵ فقره پروانه اکتشاف معتبر داریم که ۱۴ پروانه در سال گذشته صادرشده است.

معاون صنعت، معدن و تجارت استان زنجان افزود: استان زنجان رتبه ۱۲ معدنی در کشور را دارد و به علت معادن غنی این مهم محقق شده است.

داداشی افزود: معادن زنجان از نظر داشتن ذخایر سرب و روی و عیار بسیار خوب قطب معدنی کشور در رابطه با صنایع سرب و روی مطرح است.

وی تصریح کرد: استان زنجان دارای ۴۸ فقره پروانه بهره برداری در زمینه تولید شمش روی و ورق روی به ظرفیت اسمی ۲۸۹ هزار و۱۷۱ تن می باشد که تولید واقعی این واحدها در سال گذشته ۱۱۲ هزار تن بوده است.