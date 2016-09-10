۲۰۰۰ میلیارد تومان پروژه سلامت در حال ساخت است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمد مخبر در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری بین وزارت بهداشت و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، با بیان اینکه جهت گیری کلی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، خدمت رسانی به مناطق محروم است، گفت: هیچ پروژه ای اجرا نمی شود، مگر اینکه خدمت گیرندگان یا منطقه آن محروم باشد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه سلامت، محوریت تصمیم گیری با وزارت بهداشت است، افزود: ستاد اجرایی فرمان امام، هر جا که وزارت بهداشت احساس نیاز کند و بخش خصوصی تمایلی به ورود نداشته باشد، وارد می شود و با این سیاست، توانسته ایم در چهار سال گذشته نهضت محرومیت زدایی را در کشور اجرا کنیم و در این مسیر توانستیم مشکلات ۴ هزار روستا در کشور از جمله اشتغال را بین ۳۰ درصد تا ۱۰۰ درصد حل کنیم.

مخبر ضمن اشاره به وجود مشکلات در حوزه سلامت، گفت: پرچمدار اقدامات در این حوزه وزارت بهداشت است که توانسته است، سلامت را به اولویت دولت و مسئولان تبدیل کند و توانسته است در سه سال گذشته خدمات بی نظیر و کم نظیری در این حوزه انجام دهد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به امضای تفاهمنامه همکاری سال گذشته برای ساخت ۱۰ بیمارستان در مناطق محروم اشاره کرد و افزود: دو بیمارستان از این مجموعه را به وزارت بهداشت تحویل دادیم، دو بیمارستان دیگر تا دو هفته آینده تحویل می شود و تا پایان امسال ۹ بیمارستان از این قرارداد را به وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی تحویل می دهیم.

مخبر ادامه داد: علاوه بر آن دو یا سه بیمارستان دیگر در دست ساخت است که یکی از آنها بیمارستان برکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) است که در منطقه ۲۲ تهران در حال ساخت است و بر اساس تفاهم نامه امروز با وزارت بهداشت، دو مرکز فوق تخصصی سرطان، یکی در محل بیمارستان امام حسین(ع) و دیگری در بیمارستان برکت در تهران ساخته می شود.

وی همچنین به ساخت ۸۸ مرکز جامع سلامت و مراکز بهداشتی - درمانی در استان سیستان و بلوچستان اشاره کرد و افزود: در مجموع ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) معادل دو هزار میلیارد تومان پروژه سلامت در حال ساخت دارد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ادامه داد: در مراکز درمانی تحت پوشش این ستاد هزینه های درمانی بیماران محروم و بی بضاعت تا ۱۰۰ درصد تامین می شود، زیرا اولویت این ستاد ارائه خدمت به مردم محروم است، گر چه به افراد عادی هم خدمات ارائه می شود.