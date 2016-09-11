توانمندسازی دروازه ورود زنان روستایی به زندگی بهتر

خبرگزاری مهر، گروه جامعه- فریبا محمدی*: زنان به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی کشور در سالهای اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند و نهادهای مختلف برای ایجاد زیرساختهای مناسب فعالیت زنان در تلاش هستند. یکی از این نهادها سازمان ملی استاندارد ایران است که می تواند اثرگذاری بالایی بر رقابتی شدن کالاهای تولید زنان در بازار داشته باشد. در این راستا در دی ماه سال ۹۳ تفاهم نامه ای میان این سازمان و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شد تا اهدافی نظیر افزایش مشارکت اقتصادی زنان، ارتقاء کیفیت تولیدات زنان، تقویت، ترویج و نهادینه سازی مفهوم عدالت جنسیتی محقق شود.

بر اساس این تفاهم نامه سازمان ملی استاندارد باید به جاری سازی مساله عدالت جنسیتی در سیاست گذاری و برنامه ریزی ها توجه ویژه می کرد.

برای تحقق این اهداف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با مشارکت سازمان استاندارد علاوه بر برگزاری ۳۶ هزار نفر ساعت آموزش بیش از ۲۹ سمن در ۲۹ استان هدف تشکیل شد و ۶ هزار و ۹۶۰ ساعت مشاوره رایگان به تولید کنندگان ارائه شد.

طبق تفاهم نامه باید ۳۰ خوشه شغلی حداقل ۶ نفره متشکل از تسهیل گران کشاورزی، زنان عضو سازمانهای مردم نهاد و زنان نخبه کارآفرینی شکل می گرفت که نتیجه آن فعالیت گروهی و استفاده از تجربیات سایرین بود. بر اساس برنامه باید ۹۳۰ خوشه با جمعیت ۵۵۸۰ نفر تشکیل می شد که در مجموع بیش از ۷۷۲۰ نفر در قالب خوشه ها سازمان دهی شدند.

براساس گزارشی که سازمان ملی استاندارد از روند اجرایی شدن تفاهم نامه به معاونت امور زنان و خانواده ارسال کرده است؛ در این مدت بیش از ۱۲۴ کارگاه آموزشی در ۲۹ استان برگزار شد. در این کارگاه ها علاوه بر آموزش تولید محصولات ارگانیک، آموزش بسته بندی، آموزش چگونگی اخذ پروانه و همچنین مبانی عملیات خوب کشاورزی و محصول سالم برگزار شد.

ارائه مشاوره تخصصی در زمینه شبکه سازی، بسته بندی استاندارد، استانداردسازی محصول و تجاری سازی آن در دستور کار کارگاه های آموزشی قرار داشت. بر اساس این تفاهمنامه زنان کالای با کیفیت بالا در بسته بندی بهتر و قابل ارائه به بازارهای بیشتری را در پایان دوره های آموزشی تولید خواهند کرد.

در حوزه کشاورزی آموزشهایی نظیر اصول کشاورزی ارگانیک، بازرسی محصولات ارگانیک، تولید دام ارگانیک و زنبورداری و آبزی پروری ارگانیک ارائه شد. پس از برگزاری دوره ها در استانهای هدف، مدیرکل امور زنان و خانواده در استانداری ها، ناظر بر اجرای طرح بودند. گزارش های این افراد از نحوه برگزاری دوره و همچنین نتیجه حاصل از کلاس های آموزشی و مشاوره های ارائه شده خیره کننده بود.

بر اساس گزارش مدیرکل امور زنان در استانداری های ۲۹ استان، نه تنها اهداف تعیین شده برای تفاهم نامه به صورت صد در صد محقق شده بلکه در برخی استانها فراتر از انتظار، بازخورد حاصل شده است. به عنوان مثال در استان اردبیل هدف آموزش ۳۰ نفر بوده که ۶۰ نفر آموزش دیده اند و یا در استان بوشهر سه برابر تعداد افراد هدف، آموزش ارائه شده است. در سایر استانها نیز تعداد افراد آموزش دیده به مراتب بیشتر از تعداد هدف بوده و همین عامل سبب شد تا به رشد ۳۰ درصدی نسبت به هدف گذاری آموزشی را شاهد باشیم.

در طول اجرای پروژه علی رغم تلاش های بسیار برای تامین بودجه، اما یکی از مشکلات برای اجرای طرح کمبود اعتبارات بود. با این حال نقاط قوت طرح را می توان در زمینه هایی نظیر ایجاد انگیزه برای زنان روستایی و آگاهی بخشی به آنان از طریق کارشناسان مجرب عنوان کرد.

بر اساس گزارش های نهایی، زنان آموزش دیده توانمندتر از گذشته برای ورود به بازار تولید و تجارت بودند. بر اساس آموزشهای ارائه شده، این زنان علاوه بر تولید محصول با کیفیت بالا، توانمندی ارائه محصول خود به بازار با بسته بندی بهتر و استانداردسازی بیشتر را دارا هستند و این مساله می تواند به اقتصاد روستایی کمک شایانی داشته باشد.

همچنین آموزش عملی در محل زندگی روستاییان از مزیت های طرح بود که نتیجه آن افزایش راندمان کاری و کاهش فرآیندهای بروکراسی در طول اجرای طرح است. ادامه این روند آموزشی و آموزشهای طولانی تر می تواند در آینده نزدیک زنان توانمندتری را در عرصه اقتصاد روستایی و همچنین ارائه محصولات با کیفیت بالا ایجاد کند.

*کارشناس مسائل زنان و خانواده