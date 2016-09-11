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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۸:۵۶

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان:

سیاست های ابلاغی رهبری سندی برای تحکیم خانواده اسلامی است

سیاست های ابلاغی رهبری سندی برای تحکیم خانواده اسلامی است

سنندج- مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: سیاست های کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده سند و نقشه ای در راستای رسیدن بر هدف والای تحکیم بنیان خانواده به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام مختار کرمی گفت: براساس بیانات مقام معظم رهبری خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسانی و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است.

وی بیان کرد: این تعریف کامل و جامع گستردگی حوزه خانواده را مشخص کرده است چون نه تنها خانواده هسته مرکزی اجتماع است بلکه نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن فرا می گیرد.

وی اظهارداشت: خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است که مکتب آموزش تعاون و فداکاری و کانونی برای حمایت از انسان به شمار می رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: براین اساس با اندکی تفکر و نگرش بر تک تک بندهای سیاستهای کلی خانواده می توان دریافت که خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می‌کند و به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال دارد، یادآور شد: حفظ حریم خانواده براساس تعالیم و آموزه های ناب اسلامی تنها راهکار حفظ آن از آسیب هایی است که ارکان خانواده را تهدید می‌کند و برای جلوگیری از این تهدیدات جامعه نیازمند دریافت نقشه راه و برنامه ای جامع و مدون است.

وی افزود: سیاست های کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده سند و نقشه ای برای رسیدن به اهداف است و سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اشاعه فرهنگ در جامعه سعی بر این دارد که با برنامه ریزی بلند مدت و مدون به این تحقق دست یابد و تمهیدات لازم در راستای این اهداف را بیاندیشند.

کد مطلب 3766433

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