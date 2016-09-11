سیاست های ابلاغی رهبری سندی برای تحکیم خانواده اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی کردستان، حجت‌الاسلام مختار کرمی گفت: براساس بیانات مقام معظم رهبری خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسانی و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است.

وی بیان کرد: این تعریف کامل و جامع گستردگی حوزه خانواده را مشخص کرده است چون نه تنها خانواده هسته مرکزی اجتماع است بلکه نخستین اجتماعی است که شخص در آن گام می گذارد و آداب زندگی و اصول و رسوم اجتماعی و تعاون و از خودگذشتگی را در آن فرا می گیرد.

وی اظهارداشت: خانواده کانون حفظ سنن ملی و اخلاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است که مکتب آموزش تعاون و فداکاری و کانونی برای حمایت از انسان به شمار می رود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کردستان بیان کرد: براین اساس با اندکی تفکر و نگرش بر تک تک بندهای سیاستهای کلی خانواده می توان دریافت که خانواده در حفظ و گسترش قدرت ملی نقش موثری ایفا می‌کند و به بیان دیگر رابطه ای نزدیک بین قدرت ملی و خانواده وجود دارد.

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به اینکه سستی و تباهی خانواده ها انحطاط ملت را به دنبال دارد، یادآور شد: حفظ حریم خانواده براساس تعالیم و آموزه های ناب اسلامی تنها راهکار حفظ آن از آسیب هایی است که ارکان خانواده را تهدید می‌کند و برای جلوگیری از این تهدیدات جامعه نیازمند دریافت نقشه راه و برنامه ای جامع و مدون است.

وی افزود: سیاست های کلی خانواده که توسط مقام معظم رهبری تدوین شده سند و نقشه ای برای رسیدن به اهداف است و سازمان تبلیغات اسلامی به‌عنوان یکی از ارکان اشاعه فرهنگ در جامعه سعی بر این دارد که با برنامه ریزی بلند مدت و مدون به این تحقق دست یابد و تمهیدات لازم در راستای این اهداف را بیاندیشند.