به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی روز شنبه در مراسم سی و پنجمین سالگرد شهادت آیت الله مدنی در مسجد مقبره تبریز که با حضور اقشار مختلف مردم، آیت الله شبستری نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی، علما و روحانیت و مسئولان استان برگزار شد به برخی ابعاد شخصیتی این عالم بزرگ پرداخت.

وی با اشاره به مقام عرفانی و مبارزات سیاسی شهید مدنی، ایشان را عالمی عادل، معلم اخلاق و معنویت، راسخ در مسیر انقلاب و مجاهدی شجاع دانست و بیان کرد: ایشان در زهد، خودسازی، تقوا و تعهد بی نظیر بودند.

مقصد عارف واقعی جز حق تعالی چیزی نیست

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه عرفان در اسلام بر چهار پایه تعبد، تهجد، ورع و پارسایی، زهد و ساده زیستی و تسلیم و رضا استوار است بیان کرد: عرفان واقعی در تعبد و تسلیم و اطاعت از خداوند سبحان است.

آیت الله میرعمادی با یادآوری اینکه مقصد عارف واقعی جز حق تعالی چیزی نیست ادامه داد: در این راستا فقط خداوند مد نظر است و منیت و خود خواهی در وجود انسان عارف نیست.

وی با تاکید بر اینکه عارف کسی است که موقع نماز و عبادت دلش به سوی خدواند پر می کشد بیان کرد: عرفان واقعی زیر پا گذاشتن هوای نفس است و مومن وقتی در محراب عبادت می ایستد با دشمن درونی خود می جنگد.

عبادت روح عرفان

نماینده ولی فقیه در استان لرستان همچنین با بیان خاطره ای از شهید مدنی گفت: شهید مدنی می گفت من لذتی که از نماز می برم از هیچ چیز دیگری نمی برم. ایشان در قنوت نمازش با سوز و گذار با خداوند نجوا می کرد.

آیت الله میرعمادی راه و روح عرفان را عبادت دانست و مهم ترین عبادتی که سبب رسیدن انسان به کمال می شود را تهجد دانست.

وی با بیان ویژگیهای شهید مدنی در تقوا، زهد و ساده زیستی ایشان را چهره نورانی انقلاب اسلامی دانست و گفت: ایشان با تسلیم خداوند بودن مظهر اخلاص کامل و عشق و محبت به خداوند بوده است.

شهید مدنی یار و یاور امام

نماینده ولی فقیه در استان لرستان همچنین با اشاره به مبارزات شهید مدنی با بهائیت و مظاهر فساد مانند اعتراض به احداث کارخانه مشروب سازی در آذرشهر به حضور شهید مدنی در جبهه های نبرد و پوشیدن لباس رزم اشاره کرد و گفت: شهید مدنی یار و یاور امام و در کنار امام و نهضت امام بودند.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه مبارزات سیاسی آیت الله مدنی علیه گروههای ضد انقلاب بسیار برجسته بوده است ادامه داد: ایشان در خاموش کردن فتنه خلق مسلمان نقش اساسی داشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فاجعه تلخ و غمبار منا اشاره کرد و عنوان کرد: در این حادثه ۴۶۵ زائر ایرانی مظلومانه به درجه شهادت رسیدند.

خطیب جمعه خرم آباد با بیان اینکه حادثه منا ابعاد گسترده ای داشته و لازم است یک کمیته حقیقت یاب تمام زوایای این حادثه را مورد بررسی قرار دهد، تصریح کرد: حادثه منا یک جنایت بسیار بزرگ تاریخی بود که در آن بیش از هفت هزار حاجی در حال احرام و با لب تشنه مظلومانه شهید شدند به طوری که لابه لای جنازه ها برخی حجاج جان داشته اما نیروهای آل سعود به جای اینکه به این افراد آب برسانند آن ها را با لودر جمع آوری کرده و با وضعیت بسیار بدی همراه جنازه ها در داخل کانتینرها قرار دادند.

آل سعود به دنبال تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه بیان وضعیت حادثه منا بسیار دردناک است، ادامه داد: فاجعه منا بیانگر بی کفایتی شجره ملعونه آل سعود در اداره حرمین شریفین است لذا مقصرین این حادثه باید توسط کمیته حقیقت یاب شناسایی شده و به اشد مجازات برسند.

وی با تاکید بر اینکه هر ساله در جریان حج حوادث متعددی صورت می گیرد، گفت: مسلمانان برای رفع این مشکل باید چاره ای بیندیشند و لازم است حرمین شریفین توسط شورایی متشکل از کشورهای اسلامی اداره شود چرا که مکه و مدینه متعلق به همه مسلمانان بوده و به آل سعود کثیف، بی لیاقت و قاتل تعلق ندارند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه عملکرد رژیم جنایتکار آل سعود نشان می دهد این رژیم به دنبال تامین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است، عنوان کرد: اقدامات آل سعود موجب خوشحالی رژیم صهیونیستی است به طوری که حمله وحشیانه آل سعود به مردم مسلمان یمن موجب خوشحالی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است.

برگزاری حج بدون برائت از مشرکین خواسته آمریکا است

آیت الله میرعمادی برگزاری حج بدون روح و بدون برائت از مشرکین را خواسته آمریکا دانست و گفت: یکی از علت های اصلی ممانعت آل سعود از حضور حجاج ایرانی در حج مسئله برائت از مشرکین بوده است اما آل سعود باید بداند فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل در سراسر جهان اسلام طنین انداز خواهد شد.

وی با ابراز امیدواری از اینکه سقوط آل سعود نزدیک است، تصریح کرد: سران آل سعود آنقدر بی کفایت و بی تدبیر است که امنیت حج را به رژیم صهیونیستی سپرده اند به طوری که دستگاه هایی امسال آورده اند که اطلاعات زائرین را کاملا در اختیار دارند و این دستگاه ها توسط رژیم صهیونیستی ساخته شده اند.

خطیب جمعه خرم آباد به صدور پیام بسیار مهم و سرنوشت ساز مقام معظم رهبری به مناسبت ایام حج به مسلمانان جهان اشاره کرد و بیان داشت: این پیام آنقدر اثرگذار بوده که خشم آل سعود و طرفدارانش را برانگیخته است و موجب خوشحالی و امید امت اسلامی شده است زیرا آن ها می بینند رهبری آگاه، هوشیار و شجاع پیدا شده که در برابر آل سعود ایستادگی کند.

مردم لرستان از آیت الله مدنی به نیکی یاد می کنند

آیت الله میرعمادی همچنین با اشاره به حضور آیت الله مدنی در لرستان بیان کرد: مردم لرستان شهید مدنی را از خودشان می دانند و بسیاری از متدینین و اهل نماز جمعه و جماعت از شاگردان مکتب شهید مدنی بودند.

وی با بیان اینکه آیت الله مدنی تاثیر نفوس فوق العاده ای داشتند افزود: ایشان در لرستان منشا آثار بودند و مردم از آیت الله مدنی به نیکی یاد می کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان با بیان اینکه نام شهید مدنی در شهر خرم آباد زنده است بیان کرد: مبارزات ایشان در خرم آباد فراموش نشدنی است.