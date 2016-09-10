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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰:۳۸

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

ایرانمنش: آمریکا مقابل ایران از ترکیب ثابت استفاده کرد

ایرانمنش: آمریکا مقابل ایران از ترکیب ثابت استفاده کرد

مربی تیم ملی والیبال نشسته بانوان بعد از شکست شاگردانش برابر تیم ملی آمریکا گفت: مسابقه خوبی برابر آمریکا داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم پیروز شویم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، مریم ایرانمنش پس از نخستین رقابت شاگردانش برابر تیم ملی آمریکا اظهار داشت: مسابقه خیلی خوبی بویژه در گیم اول داشتیم اما متاسفانه نتوانستیم پیروز میدان باشیم.

وی ادامه داد: تیم ملی آمریکا نایب قهرمان پارالمپیک است و سالها در مسابقات حضور و تجربه زیادی در مقایسه با بازیکنان ما دارد.

مربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان خاطرنشان کرد: آمریکا اگرچه تجربه زیادی داشت اما از ترکیب ثابت تیمش استفاده کرد که برای ما لذتبخش بود.در عین حال عشرت کردستانی عنوان بهترین بازیکن ایران را در این مسابقه کسب کرد.

کد مطلب 3766438

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