عوامل تضعیف کننده سیستم ایمنی بدن را بشناسید

به گزارش خبرنگار مهر، سیستم ایمنی با عملکرد ضعیف و منفعل موجب بروز بیماری ها و امراض گوناگونی در بدن می شود. گاهی اوقات فعالیت های روزمره، منجر به تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند.

عملکرد اصلی سیستم ایمنی حفاظت از بدن در مقابل عفونت است. تقویت سیستم ایمنی گامی ضروری برای دستیابی به مقاومت در مقابل بیماری ها و همچنین کاهش احتمال ابتلا به بیماری های نظیر سرماخوردگی، آنفولانزا و سرطان است.

افراد باید برای داشتن یک سیستم ایمنی قوی، سبک زندگی سالمی داشته باشند، استرس را مدیریت کنند، ورزش کنند، رژیم غذایی مناسبی داشته باشند و به درستی از مکمل های غذایی و داروهای گیاهی استفاده کنند.

در ادامه بر عوامل تاثیرگذار بر تضعیف سیستم ایمنی اشاره می شود.

استرس: طبق اعلام موسسه ملی سرطان، دوره های طولانی مدت استرس می تواند بر سیستم ایمنی تاثیر گذارد. به گفته محققان، استرس موجب تقویت مغز در تولید هورمون کورتیزول می شود. این هورمون، عملکرد سلول های T مقابله کننده با عفونت را تضعیف می کند. افراد باید برای کمک به سیستم ایمنی بدن شان، فعالیت های کاهش استرس را انجام دهند.

خواب نامناسب: خواب ارتباط قوی ای با عملکرد سیستم ایمنی بدن دارد. خواب نامناسب موجب کاهش تعداد سلول های قاتلی می شود که با میکروب ها می جنگند. محققان دانشگاه شیکاگو در یک مطالعه دریافتند مردانی که فقط یک هفته ۴ ساعت در شب خوابیده بودند در مقایسه با مردانی که ۷ تا ۸ ساعت خوابیده بودند، فقط نیمی از آنتی بادی های مقابله کننده با آنفولانزا را در خون شان داشتند.

الکل: محققان معتقدند مصرف الکل موجب کاهش واکنش سیستم ایمنی در هجوم به پاتوژن ها می شود. متابولیت اصلی الکل موسوم به استالدهید، به عملکرد مژک های ریه ها آسیب رسانده و آنها را مستعد هجوم ویروسی و باکتریایی می کند.

رژیم غذایی نامناسب: مصرف بیش از اندازه مواد قندی تصفیه شده و غذاهای فرآوری شده حاوی مواد نگهدارنده، افزودنی های شیمیایی و آفت کش ها می تواند موجب تضعیف سیستم ایمنی شود. طبق مطالعه محققان، توانایی کشتن سلول های سفید خون بعد از خوردن ۱۰۰ گرم قند آسیب می بیند.

چاقی: چاقی می تواند منجر به تضعیف سیستم ایمنی شود چراکه بر توانایی سلول های سفید خون در تکثیر و تولید آنتی بادی ها و پیشگیری از التهاب تاثیر می گذارد.