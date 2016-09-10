برق تعدادی از روستاهای شهر معمولان قطع شد

عباس محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اثر آتش سوزی جنگل ها و مراتع کوه «گاوزرده» در منطقه افرینه بخش معمولان از توابع شهرستان پلدختر برق شهر معمولان و حدود ۲۰ روستای این بخش قطع شد.

وی افزود: این آتش سوزی که ساعت ۱۵ عصر شنبه به وقوع پیوست و گستردگی و دامنه آتش سوزی به حدی بوده که خط انتقال برق تیرهای در بلندی های «گاوزرده» دچار آتش سوزی شد.

بخشدار معمولان گفت: این آتش سوزی ساعت ۲۳ و ۵۰ دقیقه به تیرهای چوبی برق سرایت و موجب شد که شهر معمولان و روستاهای اطراف در خاموشی فرو بروند.

محمودی افزود: به محض وقوع آتش سوزی تیم هایی از اداره منابع طبیعی، شرکت برق، شوراها، دهیاران و نیروی انتظامی در محل حاضر و عملیات اطفا حریق و بازسازی شبکه برق را انجام می دهند.

وی گفت: به دلیل نبود امکانات، صعب العبور بودن منطقه و شیب تند هر لحظه بر وسعت آتش افزوده می شود و برای اطفای حریق نیاز به اعزام بالگرد وجود دارد.

بخشدار معمولان افزود: میزان خسارات وارده به شبکه برق معمولان در اثر این آتش سوزی تا کنون مشخص نشده و به محض مهار و خاموش شدن آتش میزان خسارات وارده اعلام خواهد شد.