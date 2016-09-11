نفت و گاز گچساران و استقلال اهواز به مصاف هم می روند

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران شنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به تغییر کلی برنامه بازیهای تیم فوتبال نفت که تحت تاثیر از ۱۳ تیمی شدن گروه نخست این رقابت ها بوده، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران در اردوی تدارکاتی هفت روزه در اهواز چند بازی تدارکاتی برگزار خواهد کرد.

اسماعیل پناهپوری اظهارداشت: با نظر کادر فنی و در جهت آماده نگه داشتن بازیکنان دوبازی تدارکاتی با تیم های استقلال اهواز و نفت مسجد سلیمان در این اردو برنامه ریزی شده است.

پناهپوری تصریح کرد: با توجه به انصراف تیم شهرداری کاشان از رقابت های جام حذفی و قرعه استراحت که در هفته سوم به تیم فوتبال نفت و گاز گچساران خورده برگزاری این اردوی تدارکاتی می تواند نقش بسزایی در آمادگی هرچه بهتر بازیکنان برای بازی مقابل فولاد نوین اهواز داشته باشد.

سرپرست تیم فوتبال نفت و گاز گچساران افزود: تمام تلاش کادر سرپرستی و فنی تیم فوتبال آماده نگه داشتن این تیم و حضور مقتدرانه در رقابت های لیگ دسته دوم است که برد پرگل بازی نخست این تیم نیز گواهی براین ادعا است.

وی تاکید کرد: برگزاری چهار اردوی تدارکاتی و نظم تیمی در مدت شکل گیری تیم یکی از نقاط قوت تیم فوتبال نفت و گاز گچساران است که آن را از سایر تیم های شرکت کننده در لیگ دسته دوم متمایز می کند.

پناهپوری اظهار امیدواری کرد: با حمایت مردم و مسئولان فصل جاری را بتوانیم با موفقیت پشت سر گذاشته و یکی از مسافرین لیگ دسته اول فوتبال کشور باشیم .

به گزارش خبرنگار مهر، اردو هفت روزه تیم فوتبال بزرگسالان نفت و گاز گچساران از روز یکشنبه ۲۱ شهریور لغایت شنبه ۲۷ شهریور در اهواز با حضور کلیه بازیکنان و کادر فنی این تیم برگزار می شود.