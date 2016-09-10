حمزه ندری: بهانه ای برای شکستم ندارم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، حمزه ندری نماینده نابینایان و کم بنیایان ایران روز شنبه به وقت محلی - بامداد یکشنبه به وقت تهران - در دیدار رده بندی مقابل نماینده ژاپن به نام ماساکی کنتو ضربه فنی شد و از رسیدن به مدال بازماند.

حمزه ندری در پایان مسابقه گفت: شرمنده شدم، سختی های زیادی کشیدیم، اما متاسفانه نتوانستیم نتیجه بگیریم.

نماینده جودو ایران در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو با واکاوی علل شکست در این دوره از رقابت ها گفت: یکی از مشکلات ورزش ایران و به خصوص ورزش جانبازان و معلولان شرکت اندک در رقابت های بین المللی است.

وی افزود: ما تقریبا بدون انجام دادن مسابقه بین المللی گام به بازی های پارالمپیک گذاشته ایم.

ندری گفت: در چند ماه سختی های زیادی کشیدیم و فدراسیون جانبازان و معلولان سنگ تمام گذاشت، اما چون مسابقه بین المللی نداشتیم، موفق نشدیم.

نماینده جودوی ایران گفت: با بسیاری از حریفان در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو برای نخستین بار بود که روبرو می شدیم در حالی که همه حریفان ما بارها در مسابقات مختلف با یکدیگر بازی کرده اند.

وی افزود: توجیه نمی کنم، بهانه ای نیز ندارم، اردوهای خوبی برگزار شد و نمایندگان جودو ایران در بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ ریو همه تلاش خود را به کار بستند، اما موفق نشدیم.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.