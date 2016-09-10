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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۴:۱۲

تحولات یمن؛

حمله موشکی به نجران/۱۰۰شهیدو زخمی درحمله جنگنده های سعودی به ارحب

حمله موشکی به نجران/۱۰۰شهیدو زخمی درحمله جنگنده های سعودی به ارحب

حمله موشکی نیروهای یمنی به «نجران» و برجاماندن بیش از ۱۰۰ شهید و زخمی در حمله جنگنده های سعودی به بخش «ارحب» در استان صنعاء از جمله اخبار و تحولات یمن است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی یمن تعدادی از مواضع سعودی در نجران را مورد هدف قرار داد.

یک منبع نظامی اعلام کرد که یگان موشکی نیروهای یمنی چندین موشک کاتیوشا را به رقابه الحمر شلیک کرده و تلفاتی را به آنها وارد کرد. این منبع همچنین از هدف قرار دادن تجمعات نظامیان سعودی در نهوقه با چندین موشک خبر داد.

از سوی دیگر شمار قربانیان حمله روز شنبه جنگنده های سعودی به بخش «ارحب» در استان صنعاء به بیش از ۱۰۰ شهید و زخمی افزایش یافت.

یک منبع محلی اعلام کرد که جنگنده های سعودی بیش از ۲۲ حمله هوایی را به حفار در منطقه بیت سعدان در این بخش انجام دادند که در پی آن بیش از ۱۰۰ شهروند یمنی شهید و زخمی شدند که جراحات اغلب زخمی ها شدید است.

این منبع همچنین از هدف قرار دادن خودروهای امداد و امدادگران توسط جنگنده های متجاوز و افزایش شمار شهدا و مجروحان این حمله خبر داد.

وی همچنین تداوم حملات وحشیانه سعودی ها علیه شهروندان یمنی را لکه ننگی بر پیشانی بشریت دانسته و مسئولیت جنایات علیه مردم یمن را متوجه جامعه بین الملل و سازمان های حقوق بشر دانست.

این منبع در عین حال دخالت آزادگان جهان برای توقف جنایات متجاوزان علیه یمن را خواستار شد.

کد مطلب 3766459

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