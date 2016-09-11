استقبال ترکیه از توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش برای عدم شکست توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه که قرار است روز دوشنبه همزمان با عید قربان اجرایی شود تلاش خواهد کرد.

چاوش اوغلو در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود از توافق این کشور با روسیه پیرامون آتش بس در سوریه استقبال کرد.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه جمعه از دستیابی به توافق با «سرگی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در سوریه که از روز دوشنبه آغاز می شود خبر داده بود.

پیش از این منابع آگاه از موافقت دولت سوریه نیز با توافق آتش بس مورد امضای روسیه و آمریکا خبر داده بودند.