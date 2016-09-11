  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۴:۳۳

در گفتگوی تلفنی چاوش اوغلو و کری مطرح شد؛

استقبال ترکیه از توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه

استقبال ترکیه از توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه

وزیر امور خارجه ترکیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکایی خود از توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، «مولود چاوش اوغلو» وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش برای عدم شکست توافق روسیه و آمریکا درباره آتش بس در سوریه که قرار است روز دوشنبه همزمان با عید قربان اجرایی شود تلاش خواهد کرد.

چاوش اوغلو در گفتگوی تلفنی با جان کری همتای آمریکایی خود از توافق این کشور با روسیه پیرامون آتش بس در سوریه استقبال کرد.

لازم به ذکر است که «جان کری» وزیر امور خارجه آمریکا شامگاه جمعه از دستیابی به توافق با «سرگی لاوروف» همتای روس خود پیرامون آتش بس در سوریه که از روز دوشنبه آغاز می شود خبر داده بود.

پیش از این منابع آگاه از موافقت دولت سوریه نیز با توافق آتش بس مورد امضای روسیه و آمریکا خبر داده بودند.

کد مطلب 3766460

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها