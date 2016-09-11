  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۴:۴۸

گزارش خبرنگار مهر از برزیل؛

متقیان: انتظار کسب مدال داشتم

متقیان: انتظار کسب مدال داشتم

بانوی ملی پوش پرتاب نیزه کشورمان گفت: با توجه به تلاشی که کرده بودم، انتظار ایستادن روی سکوی پارالمپیک را داشتم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، هاشمیه متقیان پس از عنوان چهارمی در رقابت‌های پرتاب نیزه پارالمپیک ریو، در جمع خبرنگاران و در حالی که اشک می ریخت، اظهار داشت: واقعا از خودم انتظار کسب مدال را داشتم و می توانستم بگیرم اما نشد.

وی افزود: شرایط تمرینات با پارالمپیک متفاوت است. من اولین حضورم را در پارالمپیک تجربه می کردم، با این وجود خدا را شکر می‌کنم که در رده چهارم قرار گرفتم.

بانوی ولی پوش پرتاب نیزه ایران ادامه داد: ان شا الله در مسابقات جهانی که تیر سال آینده برگزار می‌شود، نتیجه امروز را جبران خواهم کرد.

متقیان ضمن تشکر از مردم ایران و به ویژه اهواز عنوان کرد: باید از مصطفی بهرامی، مربی ام تشکر کنم که زحمات زیادی برایم کشید. من ۹ ماه در اردو بودم و در این مدت فقط سه بار آن هم هر مرتبه دو روز خانواده ام را دیدم. به هر حال قول می دهم در مسابقات جهانی لندن مدال بگیرم.

کد مطلب 3766461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها