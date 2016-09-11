متقیان: انتظار کسب مدال داشتم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، هاشمیه متقیان پس از عنوان چهارمی در رقابت‌های پرتاب نیزه پارالمپیک ریو، در جمع خبرنگاران و در حالی که اشک می ریخت، اظهار داشت: واقعا از خودم انتظار کسب مدال را داشتم و می توانستم بگیرم اما نشد.

وی افزود: شرایط تمرینات با پارالمپیک متفاوت است. من اولین حضورم را در پارالمپیک تجربه می کردم، با این وجود خدا را شکر می‌کنم که در رده چهارم قرار گرفتم.

بانوی ولی پوش پرتاب نیزه ایران ادامه داد: ان شا الله در مسابقات جهانی که تیر سال آینده برگزار می‌شود، نتیجه امروز را جبران خواهم کرد.

متقیان ضمن تشکر از مردم ایران و به ویژه اهواز عنوان کرد: باید از مصطفی بهرامی، مربی ام تشکر کنم که زحمات زیادی برایم کشید. من ۹ ماه در اردو بودم و در این مدت فقط سه بار آن هم هر مرتبه دو روز خانواده ام را دیدم. به هر حال قول می دهم در مسابقات جهانی لندن مدال بگیرم.