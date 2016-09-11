فرزاد مهری: دوست داریم در نیمه نهایی با اوکراین دیدار کنیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به برزیل، تیم ایران امروز موفق شد در گروه B رقابتها با نتیجه دو بر صفر از سد آمریکا بگذرد. تیم ایران با یک تساوی مقابل هلند در بازی روز دوشنبه به عنوان صدرنشین به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد.

فرزدا مهری در خصوص بازی با آمریکا گفت: مقابل آمریکا زیاد خوب نبودیم اما بازی به بازی بهتر خواهیم شد. تیم ما به یکباره قرار شد در این رقابتها شرکت کند.

وی افزود: سطح رقابتها بالاست و تیم های خوبی در مسابقات حضور پیدا کرده اند ضمن اینکه استقبال خوبی هم از رقابتها شده است.

مهری در پایان در پاسخ به این سوال که دوست دارد با چه تیمی در نیمه نهایی رو به رو شوند گفت: برزیل از امتیاز میزبانی برخوردار است و بازی با این تیم دشوار خواهد بود. اما اوکراین بازیکنان مسنی دارد و فکر می کنم بازی با این تیم آسان تر باشد.

پانزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک از روز ۱۸ شهریورماه با حضور بیش از ۴۰۰۰ ورزشکار از ۱۶۰ کشور جهان و در ۲۳ رشته ورزشی به میزبانی ریودوژانیرو آغاز شده و تا روز ۲۸ شهریورماه ادامه خواهد داشت. کاروان ورزش ایران با عنوان «منا» متشکل از ۱۱۱ورزشکار در ۱۲ رشته ورزشی در این بازیها حضور دارد.