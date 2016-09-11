۳ نمایش در نخستین روز جشنواره تئاترجوان گلستان به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین روز از شانزدهمین جشنواره تئاترامیدهای جوان گلستان با اجرای سه نمایش روز شنبه در گرگان برگزار شد. مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در بخشی از پیام خود به مناسبت آغاز شانزدهمین جشنواره امیدهای جوان گلستان و بیست و هفتمین جشنواره تئاتر گلستان که در مراسم آغازین این جشنواره قرائت شد، گفت: به گواه تاریخ، هنر نمایش در گونه‌های متفاوت، از آیین‌ها و سنت‌های نمایش ایرانی تا صورت‌های نوین تئاتری، نقش بسزایی در هویت فرهنگی جامعه ما داشته است. تئاتر همواره تصویری از باورها و اندیشه‌های انسان‌ساز و تعالی‌بخش را در هیات هنری شریف، بازتاب داده است.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت افزود: یکی از جنبه‌های مهم برگزاری جشنواره ها جنبه آموزشی و انتقال تجربیات است. اساتید و دانشجویان، پیشکسوتان و جوانان حول این رویداد کنار هم گرد می‌آیند و به تماشای آثار یکدیگر می‌نشینند، با یکدیگر مشاوره و مباحثه می‌کنند و در حقیقت تجربه‌ها و نکته‌های آموزشی این هنر فاخر را با هم مبادله می کنند.

وی با اعلام این مطلب که ٣٠ اثر نمایشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است، اظهار کرد: از این تعداد ١٦نمایش متعلق به بخش استانی و ١٤ نمایش در بخش امیدهای جوان بود.

فضیلت با بیان این نکته که شهرهای کلاله، گنبد، مینودشت، گرگان، بندرگز و کردکوی در جشنواره تئاتر استانی شرکت کرده اند، گفت: کلاله، آزادشهر، علی آباد، گرگان و بندرگز از شهرهایی بودند که در جشنواره امیدهای جوان استان شرکت کردند.

نمایشی برای آسیب های اجتماعی

اجرای نخست راس ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح با عنوان «هیس» به کارگردانی و نویسندگی محمد شکری به نمایندگی از علی آباد کتول به مدت ۶۰ دقیقه به اجرا در آمد.

موضوع این تئاتر در رابطه با زنی است مورد تجاوز به عنف قرار گرفته و نگاه جامعه و شوهرش را به تصویر کشیده است.

هلیا مزیدی، اسما دهمرده، محمد شکری بازیگران اصلی و محمد رضایی، علی رضایی، نازگل رخشنده، فاطمه جمالی، امیرحسین چورلی و خاطره زمانی بازیگران مهمان این تئاتر بودند.

همچنین علی محمدپور به عنوان آهنگساز و رهبر ارکستر، سلمان زنگانه و زهرا محمد خانی به عنوان آوازخوانان و عقیل فخاری، سید علی حسینی و علی محمدپور به عنوان نوازندگان این گروه را همراهی می کردند.

اجرای دوم راس ساعت ۱۲ ظهر برگزار شد. نام این تئاتر «یک تشریفات ساده» بود که به کارگردانی احسان یار محمدی و نویسندگی نوید حسینی از شهرستان علی آباد به مدت ۶۰ دقیقه به روی صحنه رفت.

بازیگران این تئاتر آوامیردیلمی، پوریا زمانی، نوید حسینی ومرصاد عبدالهی بودند؛ همچنین فرنگیس صادقی به عنوان منشی صحنه، ابوالفضل صادقی با موسیقی، رضا زنگنه به عنوان عکاس و علی امیا به عنوان طراح گرافیک این گروه تئاتر را همراهی می کردند.

موضوع این تئاتر درباره مشکون شدن ماموران پلیس به زنی در نیمه های یک شب بارانی بود که اورا دستگیر می‌کنند؛ در دفتر پلیس کمیسر پس از گفتگو ‌با او متوجه می شود با نویسنده محبوب خود روبه رو شده است و در آن شب پرده از اسراری برداشته می شود که همه چیز را تغییر می دهد.

تئاتر سوم راس ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه عصر با عنوان «هیچستان» برگزارشد. نویسنده، کارگردان و بازیگر این تئاتر فاطمه نصیری به نمایندگی از شهرستان بندرگز بود که به مدت ۷۰ دقیقه به اجرا درآمد.

موضوع تئاتر هیچستان در رابطه با دختری بود که دچار آسیب های اجتماعی شده است. ائ به دلیل شرایط نامناسب خانواده و اجتماعی دچار بحران شخصیتی شده و مرتکب به قتل می شود. در این داستان او یک ساعت مانده به اعدامش در بازداشتگاه داستان زندگی اش را تعریف می کند.

فاطمه نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: من حدود چهار سال است که در زمینه تئاتر فعالیت می کنم و از شهرستان بندرگز در این جشنواره شرکت کرده ام. داستانی که برای موضوع تئاترم نوشته ام با تحقیق در رابطه با زندگی افرادی است که دچار بحران های مختلف شده اند و این داستان الهام گرفته شده از زندگی چندین فرد است.

در پایان اجرای نمایش ها کارگاهی آموزشی با عنوان «انرژی ریتم و بدن بازیگر» توسط محسن حکیمی برگزار شد.

روز دوم جشنواره امیدهای جوان تئاتر گلستان با اجرای سه نمایش دیگر به نام های «ملاقات»، «آخرین قرار» و«من مسعود هستم» پیگیری می شود.

شانزدهمین جشنواره تئاتر امیدهای جوان گلستان ٢٠ و ٢١ شهریور و بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استانی ٢٣ و ٢٤ شهریورماه در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار می شود و عصر ٢٥شهریور نیز آئین اختتامیه این دو جشنواره در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برپا خواهد شد.