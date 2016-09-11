به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، تروریست های تکفیری طی عملیاتی برای نفوذ به بخش هایی از حومه شهر «قنیطره» سوریه تلاش کردند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری پس از دخالت نظامیان ارتش سوریه با ناکامی مواجه شد.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان درگیری با تکفیریها به منظور ممانعت از ورود آنها به حومه قنیطره، شماری از آنها را به هلاکت رساند.

از سوی دگیر، توپخانه های ارتش سوریه نیز تروریست های تکفیری در حومه قنیطره را هدف حملات گسترده خود قرار دادند.

در جریان این حملات نیز شماری از تکفیریها کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.