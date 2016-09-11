  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۷:۳۸

تحولات سوریه؛

ناکامی یورش تروریست‌ها به حومه قنیطره/هلاکت شماری از عناصر تکفیری

ناکامی یورش تروریست‌ها به حومه قنیطره/هلاکت شماری از عناصر تکفیری

گروه های تروریستی در سوریه قصد داشتند به مناطقی در حومه قنیطره نفوذ کنند که نظامیان ارتش این کشور مانع آنها شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، تروریست های تکفیری طی عملیاتی برای نفوذ به بخش هایی از حومه شهر «قنیطره» سوریه تلاش کردند.

بر اساس این گزارش، تلاش تروریست های تکفیری پس از دخالت نظامیان ارتش سوریه با ناکامی مواجه شد.

شاهدان عینی اعلام کردند که ارتش سوریه در جریان درگیری با تکفیریها به منظور ممانعت از ورود آنها به حومه قنیطره، شماری از آنها را به هلاکت رساند.

از سوی دگیر، توپخانه های ارتش سوریه نیز تروریست های تکفیری در حومه قنیطره را هدف حملات گسترده خود قرار دادند.

در جریان این حملات نیز شماری از تکفیریها کشته و تعدادی دیگر زخمی شدند.

کد مطلب 3766469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها