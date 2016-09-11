شکست غیرمنتظره قطر برابر عراق در روز دوم/صدرنشینی سه تیم تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات فیبا آسیا چلنج روز گذشته با برگزاری دیدارهای روز دوم پیگیری شد، تیم ملی بسکتبال ایران که در روز نخست مقتدرانه برابر قطر به برتری دست یافت، در این روز از مسابقات با قرعه استراحت روبرو بود، در غیاب ملی پوشان کشورمان دو تیم همگروه آنها برابر هم به میدان رفتند که طی آن قطری ها باز هم متحمل شکست شدند.

تیم ملی قطر که در که در روز نخست برابر ایران میزبان شکست خورده بود، در این دیدار برابر عراق نه چندان مطرح و مدعی دور از انتظار ظاهر شد و نتوانست نتیجه را به سود خود رقم بزند، این موضوعی است که خیلی از رسانه های عربی نیز به آن اشاره و تاکید کرده اند که سطح دیدار دو تیم قطر و عراق متوسط بود اما در مجموع بازی به طور محسوسی به نفع عراقی ها در جریان بود و آنها کفه ترازو را به سود خود سنگین کرده بودند، برعکس قطری ها که به راحتی فرصت ها را یکی پس از دیگری از دست می دادند و در نهایت هم متحمل شکست در این بازی شدند.

اما علاوه بر دیدار تیم های قطر و عراق که از گروه سوم مسابقات برگزار شد، سه دیدار از دیگر گروه ها نیز برگزار شد که طی آن تیم های کره جنوبی، چین تایپه و اردن موفق به شکست حریفان خود شدند.

نتایج چهار دیدار برگزار شده در روز دوم مسابقات فیبا آسیا چلنج به شرح زیر است:

* کره جنوبی ۸۴ - تایلند ۴۳

* هند ۶۶ - چین تایپه ۹۰

* قطر ۵۴ - عراق ۷۱

* اردن ۸۹ - قزاقستان ۷۱

در پایان دیدارهای روز دوم مسابقات فیبا آسیا چلنج، به جز چین که صدر جدول گروه اول مسابقات را از دست داد و به رده دوم سقوط کرد، صدر جدول در سایر گروه ها تغییر نکرد طوریکه ایران در صدر جدول گروه سوم باقی ماند و تیم های هند و کره جنوبی هم صدرنشینی در گروه های دوم و چهارم را حفظ کردند.

رده بندی ۱۲ تیم شرکت کننده در مسابقات فیبا آسیا چلنج در پایان روز دوم مرحله مقدماتی این رقابت ها به شرح زیر است:

گروه A

۱- اردن (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۲- چین (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۳- قزاقستان (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

گروه B

۱- هند (۲ بازی، یک برد، یک باخت، ۳ امتیاز)

۲- چین تایپه (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۳- فیلیپین (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

گروه C

۱- ایران (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۲- عراق (یک بازی، یک برد، بدون باخت، ۲ امتیاز)

۳- قطر (۲ بازی، بدون برد، ۲ باخت، ۲ امتیاز)

گروه D

۱- کره جنوبی (۲ بازی، ۲ برد، بدون باخت، ۴ امتیاز)

۲- ژاپن (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

۳- تایلند (یک بازی، بدون برد، یک باخت، یک امتیاز)

اولین دوره مسابقات فیبا آسیا چلنج امروز یکشنبه با برگزاری دیدارهای روز سوم و آخر مرحله گروهی پیگیری می شود تا بر اساس نتایج به دست آمده در این روز و رده بندی نهایی تیم ها، رقابت ها در مرحله دوم پیگیری شود. در روز سوم مرحله مقدماتی مسابقات فیبا آسیا چلنج تیم ملی بسکتبال ایران به مصاف عراق می رود. ایران در صورت پیروزی و تثبیت صدرنشینی خود در این دیدار، اولین دیدار خود در مرحله دوم را دوشنبه برابر تیم سوم گروه چهارم برگزار می کند.

دیدارهای سومین و آخرین روز مرحله مقدماتی مسابقات فیبا آسیا چلنج به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۱ شهریورماه

* تایلند - ژاپن (ساعت ۱۴)

* چین تایپه - فیلیپین (ساعت ۱۶:۱۵)

* ایران - عراق (ساعت ۱۸:۳۰)

* قزاقستان - چین تایپه (ساعت ۲۰:۴۵)