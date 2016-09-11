توجه رانندگان به قوانین ومقررات راهنمایی و رانندگی مضاعف شود

علی پرتونیا در گفتگو با خبرنگار با اشاره به دهه احترام به قوانین که از ۲۱ لغایت ۳۱ شهریورماه تعیین شده است، خواستار توجه ویژه رانندگان وسایل نقلیه در محورهای درون شهری و برون شهری این استان شد.

وی تصریح کرد: توجه رانندگان خودروها به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی می‌تواند کاهش سوانح رانندگی در محورهای مواصلاتی این استان را به نحو چشمگیری رقم زند.

پرتو نیا هدف از نامگذاری این دهه را توجه دادن بیش از پیش رانندگان به رعایت قوانین و مقررات رانندگی عنوان کرد و گفت: بدون شک این توجه علاوه بر کاهش تصادفات می‌تواند آرامش و امنیت خاطر مسافرین و رانندگانی که از محورهای این استان تردد می‌کنند را فراهم کند.

رئیس اداره ایمنی، ترافیک و حریم راه‌های اداره کل راه و شهرسازی خراسان شمالی اظهار امیدواری کرد که در روزهای پایانی تعطیلات تابستانی، توجه و احترام به قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سلامت مسافران را تا رسیدن به مقصد تضمین و خاطره خوش مسافرت تابستانی را دریاد و خاطر این عزیزان ماندگار کند.

پرتونیا همچنین از تعطیلی تمامی فعالیت‌های کارگاهی راهسازی در محورهای این استان از امروز ۲۱ شهریورماه تا سوم مهرماه خبرداد و گفت: این تصمیم به منظور تردد آسان خودروها و جلوگیری از ترافیک راه‌ها در راستای رفاه حال رانندگان و مسافران تابستانی اتخاذ شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۳۶ هزار نفر در مسیر جاده آسیایی قرار دارد و سالانه در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان بیش از ۲۰ میلیون مسافر و زائر از محورهای مواصلاتی این استان به سمت مشهد مقدس و بالعکس تردد می‌کنند