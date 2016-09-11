درخواست اوباما از مردم آمریکا در سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان بی سی نیوز، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا در پانزدهمین سالگرد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از مردم کشورش خواست تا در مواجهه با حملات تروریستی متحد باقی بمانند.

رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی هفتگی خود در رادیو گفت: آنچه در مواجهه با تروریسم اهمیت دارد، نحوۀ واکنش ما است.

اوباما با اشاره تلویحی به سخنان «دونالد ترامپ»، نامزد جمهوریخواهان در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، افزود: ما نمی‌توانیم تسلیم کسانی شویم که به فکر تفرقه‌ افکنی هستند؛ ما نمی‌توانیم طوری واکنش نشان دهیم که زیر ساخت جامعه ما را از بین ببرد.

وی افزود: این تنوع‌گرایی و باز بودن آغوش ما به روی همه استعدادها و رفتار منصفانه با انسان‌ها صرفنظر از نژاد، جنسیت و باورهای آنها است که کشورمان را باشکوه و ما را مقاوم می‌کند. اگر ما به این ارزش‌ها وفادار بمانیم، می‌توانیم میراث کسانی را که از دست داده‌ایم، گرامی بداریم و کشورمان را قدرتمند و آزاد نگه داریم.

در حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۰ شهریور ۱۳۸۰) تروریست‌ها پس از ربودن چند هواپیمای مسافری، با دو فروند از این هواپیماها به برج‌های تجارت جهانی در شهر نیویورک حمله کردند. یک فروند هواپیمای دیگر به ساختمان وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، در واشنگتن کوبانده شد و یک فروند هواپیمای دیگر هم در یک مزرعه در ایالت پنسیلوانیا سقوط کرد.

در این حملات حدود سه هزار نفر کشته و بیش از شش هزار نفر زخمی شدند. مقامات آمریکایی تروریست‌های القاعده را مسئول این حمله می‌دانند.

عمده افراد دخیل در این حملات با عربستان سعودی در ارتباط بوده اند و در همین رابطه روز جمعه ۱۹ شهریور کنگره آمریکا طرحی را تصویب کرد که به موجب آن خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر می توانند علیه عربستان شکایت کنند.