۵۰ درصد داوطلبان آزمون های دانشنامه به مصاحبه راه یافتند

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی روز ۱۸ شهریور با حضور بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دستیار پزشکی برگزار شده است.

وی گفت: در شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه ‌تخصصی پزشکی ۲ هزار و ۳۰۰ داوطلب در ۲۷ رشته تخصصی و در سی امین دوره دانشنامه فوق تخصصی نیز ۳۵۰ داوطلب در ۲۴ رشته فوق تخصصی شرکت کردند.

پورکاظمی یادآور شد: حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی بود. همچنین حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون بود.

وی اضافه کرد: افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی شدند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی محسوب شده و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه بودند که بر اساس نمرات، ۵۰ درصد افراد به مرحله شفاهی راه یافتند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: نتایج نهایی پس از برگزاری آزمون های شفاهی که به روش های ارزشیابی جدید صورت می گیرد، تا پایان هفته اعلام می شود.