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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۲۱

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد؛

۵۰ درصد داوطلبان آزمون های دانشنامه به مصاحبه راه یافتند

۵۰ درصد داوطلبان آزمون های دانشنامه به مصاحبه راه یافتند

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: آزمون های کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی برگزار شده و ۵۰ درصد داوطلبان به مصاحبه راه یافتند و نتایج نهایی تا پایان هفته اعلام می شود.

دکتر محمدحسین پورکاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون های کتبی دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی روز ۱۸ شهریور با حضور بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ دستیار پزشکی برگزار شده است.

وی گفت: در شصت و سومین دوره آزمون دانشنامه ‌تخصصی پزشکی ۲ هزار و ۳۰۰ داوطلب در ۲۷ رشته تخصصی و در سی امین دوره دانشنامه فوق تخصصی نیز ۳۵۰ داوطلب در ۲۴ رشته فوق تخصصی شرکت کردند.

پورکاظمی یادآور شد: حدنصاب نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون کتبی و ۳۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی بود. همچنین حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی دانشنامه فوق تخصصی کسب حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون بود.

وی اضافه کرد: افرادی که موفق به کسب ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی شدند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) به عنوان قبول شده آزمون کتبی محسوب شده و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی دانشنامه بودند که بر اساس نمرات، ۵۰ درصد افراد به مرحله شفاهی راه یافتند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی یادآور شد: نتایج نهایی پس از برگزاری آزمون های شفاهی که به روش های ارزشیابی جدید صورت می گیرد، تا پایان هفته اعلام می شود.

کد مطلب 3766488

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