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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۰۹

برنامه ۵ دانشگاه بزرگ تهرانی برای روز عرفه اعلام شد

برنامه ۵ دانشگاه بزرگ تهرانی برای روز عرفه اعلام شد

مراسم دعای روز عرفه همزمان با نهم ذی الحجه ظهر امروز در مساجد دانشگاه های بزرگ شهر تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مساجد دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی شریف برنامه های خود را برای مراسم دعای روز عرفه اعلام کرده اند.

مراسم پرفیض دعای عرفه در مساجد دانشگاه های کشور بعد از نماز ظهر و عصر و همزمان با دیگر مساجد کشور برگزار خواهد شد.

جدول برنامه دعای عرفه ۵ دانشگاه بزرگ تهران
دانشگاه شروع دعا مداح
تهران ساعت ۱۴ حجت السلام رجالی تهرانی
تربیت مدرس ساعت ۱۴ حجت الاسلام روح الله کیادهی
صنعتی امیرکبیر ساعت ۱۶ سید مرتضی محمدی
علم و صنعت ساعت ۱۵ حاج آقا سلامت
صنعتی شریف ساعت ۱۵ حجت اسلام قاسمیان

شرکت در مراسم دعای روز عرفه ۵ دانشگاه بزرگ تهران برای عموم افراد آزاد است.

کد مطلب 3766506

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