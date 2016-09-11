برنامه ۵ دانشگاه بزرگ تهرانی برای روز عرفه اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، مساجد دانشگاه های تهران، تربیت مدرس، صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت و صنعتی شریف برنامه های خود را برای مراسم دعای روز عرفه اعلام کرده اند.
مراسم پرفیض دعای عرفه در مساجد دانشگاه های کشور بعد از نماز ظهر و عصر و همزمان با دیگر مساجد کشور برگزار خواهد شد.
|دانشگاه
|شروع دعا
|مداح
|تهران
|ساعت ۱۴
|حجت السلام رجالی تهرانی
|تربیت مدرس
|ساعت ۱۴
|حجت الاسلام روح الله کیادهی
|صنعتی امیرکبیر
|ساعت ۱۶
|سید مرتضی محمدی
|علم و صنعت
|ساعت ۱۵
|حاج آقا سلامت
|صنعتی شریف
|ساعت ۱۵
|حجت اسلام قاسمیان
شرکت در مراسم دعای روز عرفه ۵ دانشگاه بزرگ تهران برای عموم افراد آزاد است.
نظر شما