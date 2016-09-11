به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی قدوسی مدیر عامل این بنیاد در حاشیه دومین لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران IGL تاکید کرد: حمایت از بازیکنان، موجب رونق صنعت گیم می‌شود و همچنان که این ارگان دولتی نظارت بر تفکیک سنی بازی‌ها و جلوگیری از اشاعه بازی‌های نامناسب را رسالت خود می‌داند، از بازی های مناسب نیز حمایت می کند.

کریمی قدوسی ادامه داد: این حمایت و برگزاری مسابقات، موجب تشویق گیمرها سنین مختلف، به انجام بازی‌های مناسب و سالم میشود و بنیاد بازی‌ها رایانه‌ای با ایجاد امتیاز برای اعزام بازیکنان برتر به مسابقات جهانی، در راستای شناسایی صنعت گیم به جهان نیز قدم بر می‌دارد.

در همین راستا لیگ بازی‌های رایانه‌ای ایران در برج میلاد کلید خورده و امشب با معرفی برگزیدگان به کار خود پایان خواهد داد. در ادامه روایت برخی از گیمرهای حرفه‌ای از عملکرد این رویداد را مرور خواهیم کرد.

آرین وطن خواه قهرمان خاورمیانه و نفر هشتم جهان معتقد است که سطح ایران در بازی‌های رایانه‌ای بسیار بالاست و ایرانیان در همه تورنومنت‌های جهانی حرفی برای گفتن دارند.

مرتضی منتظرالظهور قهرمان ۵ کاپ آنلاین جهان و دارنده اولین مدال طلای آسیایی ایران از گیمرهای با تجربه این لیگ است که اکنون در کسوت مربی به فعالیت می‌پردازد، بر این باوراست که در صورت ایجاد تعادل بین بازی رایانه‌ای مناسب و زندگی روزمره، نه تنها ادامه دادن بازی‌ها خللی در زندگی ایجاد نمی‌کند. بلکه موجب افزایش هوش و تمرکز نیز می‌گردد.

معین عموزاده که برنده بزرگترین جایزه جهان در رشته PES است اشاره می‌کند طی تجربه ما اکثر افرادی که در حیطه گیم فعال هستند. از لحاظ اخلاقی بسیار سلامت و کوشا هستند و بازی رایانه‌ای مناسب موجب دور شدن جوانان از برخی تفریحات ناسالم می‌شود و اگر خانواده‌ها از فرزندان خود حمایت کنند، می‌توانند به صورت حرفه‌ای وارد این مقوله شوند.

خشایار ثابت گیمر سابق تیم ملی ایران و مسئول فعلی استعدادیابی رشته fifa در یکی از تیم‌های شیراز هم معتقد است، خانواده‌ها بایستی نگاه سنتی خود را نسبت به گیم تغییر دهند چرا که علاوه بر استعداد های بسیار درخشان در ایران، این نوع بازی ها در سراسر جهان به عنوان یک شغل شناخته می‌شود.

مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده لوازم و تجهیزات گیم نیز می‌گوید: با شناخته شدن سطح بازی ایرانیان در جهان، واردکنندگان نیز در مذاکرات و تجارت پیرامون صنعت گیم موفق تر عمل خواهند کرد.

امسال مسئولان برگزاری لیگ، در راستای شناساندن جو مسابقات بازی‌های رایانه‌ای به علاقه مندان و خانواده ها تصمیم گرفته اند تا فینال این مسابقات را در فضای باز برج میلاد برگزار کند تا علاوه بر تشویق جوانان به بازی های مناسب، خانواده ها نیز با این نوع فعالیت ها آشنا شوند.

این مراسم در روز یکشنبه ۲۱ شهریور ماه ۹۵ ساعت ۲۰ الی ۲۳ در سایت ورزش برج میلاد برگزار خواهد شد.

لازم به ذکر است هزینه بلیط تماشای این قبیل مسابقات به دلیل استقبال زیاد مخاطبان، در همه جای جهان بسیار بالاست. اما این فینال به صورت رایگان برای عموم برگزار خواهد شد و قهرمانان ایران برای اعزام به مسابقات جهانی فرانسه مشخص خواهد شد.