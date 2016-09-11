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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۱۳

بمباران مواضع تکفیریها در شمال «حلب» توسط جنگنده‌های روسی

بمباران مواضع تکفیریها در شمال «حلب» توسط جنگنده‌های روسی

جنگنده های ارتش روسیه مواضع تروریست های تکفیری در منطقه «ظهره عبد ربه» واقع در شمال حلب سوریه را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی العهد، عملیات ضد تروریستی ارتش روسیه در حلب سوریه همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، در ادامه این عملیات، جنگنده های ارتش روسیه مواضع تروریست های تکفیری در منطقه ضهره عبد ربه واقع در شمال حلب را بمباران کردند.

طبق اعلام رسانه های عربی، جنگنده های روسی در این حملات تعدادی از مواضع تکفیریها را منهدم ساختند.

گفتنی است، اخیرا دولت سوریه موافقت خود با توافق حاصل شده میان وزرای خارجه آمریکا و روسیه در خصوص برقراری آتش بس در حلب همزمان با آغاز عید قربان را اعلام کرده است.

کد مطلب 3766517

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