سرهنگ مراد علی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر ۴ شهید گمنام در استان کرمانشاه همزمان با روز عرفه خبر داد.

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: پیکر این شهدا در ۳ شهرستان استان به خاک سپرده خواهد شد.

محمدی افزود:‌ پیکر یک شهید در گلزار شهدای کرمانشاه به خاک سپرده می شود که این مراسم نیز از ساعت ۱۴ و ۳۰ دقیقه آغاز خواهد شد.

وی گفت: مردم شهرستان اسلام آبادغرب نیز امروز میزبان پیکر مطهر یک شهید گمنام هستند که این مراسم نیز بعد از ظهر امروز همزمان با قرائت دعای عرفه در مسجد جامع این شهرستان برگزار می شود.

محمدی همچنین از تشییع و خاکسپاری پیکر دو شهید مطهر گمنام در نقطه صفر مرزی در خسروی خبر داد.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: این شهدای گمنام شهیدانی هستند که در سال ۶۲ و در مناطق عملیاتی فکه، والفجر ۸ و شرحانی به درجه رفیع شهادت نائل آمده اند.