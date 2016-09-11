آخرین خبر از وضعیت جسمی جعفر والی/ زمان ترخیص مشخص نیست

عالم تاج والی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمی همسرش جعفر والی که در بیمارستان پیامبران بستری است، گفت: همسرم روز جمعه ۱۹ شهریور در بخش سی سی یو بیمارستان بستری شد و دیروز عصر به بخش قلب منتقل شد.

وی ادامه داد: اکنون خدا را شکر حال همسرم خوب است. به هر حال ایشان مشکل قلبی دارد و به همین دلیل هم در بخش قلب بستری است ولی حالش نسبت به روز جمعه بهتر است.

همسر جعفر والی در پایان گفت: امروز ۲۱ شهریور باید با پزشکان صحبت کنیم تا بفهمیم چه زمانی مرخص می شود.

جعفر والی کارگردان تئاتر، بازیگر و فیلمنامه‌نویس اهل ایران است.