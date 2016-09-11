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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۳۳

در گفتگو با مهر مطرح شد

آخرین خبر از وضعیت جسمی جعفر والی/ زمان ترخیص مشخص نیست

آخرین خبر از وضعیت جسمی جعفر والی/ زمان ترخیص مشخص نیست

همسر جعفر والی درباره وضعیت جسمانی این بازیگر و کارگردان تئاتر بیان کرد که حالش بهتر شده است و امروز مشخص می شود که چه زمانی مرخص خواهد شد.

عالم تاج والی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت جسمی همسرش جعفر والی که در بیمارستان پیامبران بستری است، گفت: همسرم روز جمعه ۱۹ شهریور در بخش سی سی یو بیمارستان بستری شد و دیروز عصر به بخش قلب منتقل شد.

وی ادامه داد: اکنون خدا را شکر حال همسرم خوب است. به هر حال ایشان مشکل قلبی دارد و به همین دلیل هم در بخش قلب بستری است ولی حالش نسبت به روز جمعه بهتر است.

همسر جعفر والی در پایان گفت: امروز ۲۱ شهریور باید با پزشکان صحبت کنیم تا بفهمیم چه زمانی مرخص می شود.

جعفر والی کارگردان تئاتر، بازیگر و فیلمنامه‌نویس اهل ایران است.

کد مطلب 3766521
عطیه موذن

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