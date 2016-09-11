هماهنگی با نمایندگان موجب پیشرفت امور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی تقوی فرد شنبه‌شب در نشست با مجمع نمایندگان استان بابیان اینکه باید سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه در استان به‌صورت مجموعه واحد عمل کنند، افزود: برخی مشکلات استان عمومی است و ربطی به شهرستان‌ها ندارد، ازاین‌رو در این مسائل باید نگاه استانی داشته باشیم.

وی با اشاره ضرورت تشکیل کارگروه مشترک بین دو نهاد، ابراز داشت: باید با همدلی و هماهنگی، کارگروه‌های کارشناسی تشکیل دهیم تا مسائل موردبررسی قرار گیرد.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران گفت: اصل کلام در این نشست همراهی، همدلی و هم‌افزایی در موضوعات کلان استان است که با همفکری مجلس و دستگاه قضا می‌توان به بهبود آن مسائل امیدوار بود.

قاسم احمدی لاشکی بابیان اینکه باید دل‌ها برای حل مشکلات استان به هم گره‌خورده و نزدیک شود، افزود: دستگاه قضا برای مسائل و مشکلات بزرگ استان همچون موضوع انتقال آب خزر به سمنان می‌تواند کمک بزرگی انجام دهد.

نماینده مردم نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه مجمع نمایندگان مازندران از روی کارشناسی با چنین طرحی مخالفت می‌کند، تصریح کرد: مجمع نمایندگان مازندران می‌گوید نکند به مشکلات بزرگ زیست‌محیطی کشور مبتلا شده و روزی شاهد آن باشیم که نمک برای مازندران بماند و آب به‌جای دیگر رفته و در آخر ببینیم که همه‌چیز را باختیم.

وی بابیان اینکه دستگاه قضا در چنین مسائلی به کمک نمایندگان بیاید، خاطرنشان کرد: تعامل این دو قوه باید بیشتر شده و سعی کنیم فضای رایزنی و همفکری از سطح شهرستانی به سطح استانی ارتقا یابد.