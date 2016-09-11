شهردار کرج درباره پروژه مگامال توضیح دهد/ طرحی با ایرادهای فنی

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: پنجم مردادماه طرح سوال از شهردار توسط یکی از اعضای شورای شهر کلید خورد، یکی از سوالات مطرح شده از سوی مصطفی سعیدی سیرایی در خصوص ارائه پروانه پایان کار پروژه برج قائم بدون انجام تعهدات از سوی مالک بود، پروژه ای که مالکش متعهد شده بود به ازای دریافت پروانه پایان کار اقدام به ساخت پارکینگ عمومی کند، در حالی که ارائه پروانه پایان کار منوط به انجام تعهدات از سوی مالک برج قائم شده بود مالک در زمین خریداری شده برای احداث پارکینگ اقدام به ساخت فروشگاه کرده و چندین باب از پارکینگ های موجود را تبدیل به تجاری کرده بود.

یکی دیگر از سوالات عضو شورای شهر کرج در خصوص پروژه های بود که که مشمول ماده ۳۱ یا همان ترک تشریفات می شوند در حالی که باید طبق فراخوان عمومی به پیمانکار واگذار شوند.

اما شهردار کرج هفدهم مردادماه در صحن علنی شورای شهر حاضر شد تا به سوالات مطرح شده پاسخ گوید؛ علی ترکاشوند در خصوص سوال اول که به تخلفات برج قائم یکی از بزرگترین برج های تجاری در مرکز شهر کرج اختصاص داشت، گفته بود: بخش عمده ای تخلفات مربوط به برج قائم منجر به جریمه شده است.

در پایان جلسه علنی شورای شهر کرج که در تاریخ هفدهم مردادماه جاری برگزار شد، توضیحات ارائه شده از سوی شهردار کرج نتوانست عضو شورای شهر را قانع کند.

سوال روی سوال/تذکر پشت تذکر

مصطفی سعیدی سیرایی در خصوص سرانجام طرح سوال از شهردار و قانع نشدنش به خبرنگار مهر گفت: تاکنون هیچ یک از اعضای شورا نسبت به امضای نامه ای رسمی که برای استیضاح شهردار به دفتر همه آنان تحویل داده شده است، اقدام نکرده اند.

وی با اشاره به اینکه چندین سوال دیگر از شهردار کرج در دستور کار است، افزود: تذکرات لازم در صحن علنی شورا داده شده که اگر پاسخ داده نشود، این سوالات نیز به سایر سوالاتی که از شهردار پرسیده شد، افزوده می شود.

عضو شورای شهر کرج خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین این سوالات مربوط به پروژه «مگامال» بوده که در محدوده حصارک در حال احداث است.

عضو شورای شهر کرج گفت: سوالات زیادی درخصوص عملکرد شهردار وجود دارد اما با فضایی کنونی شورا،اراده ای برای شنیدن حقایق نیست وی با اشاره به اینکه این پروژه دارای ایرادات فنی است، گفت: در گذشته پروانه ای برای این فضا صادر شده که پس از عقب نشینی امتیازاتی را نیز برای این مجتمع در نظر گرفته بودند، در همین راستا سوالاتی از شهردار مطرح شده که در انتظار پاسخ آن هستیم.

سعیدی سیرایی با بیان اینکه این مورد دو بار در صحن علنی به شهردار تذکر داده شده، افزود: فرصت ۱۰ روزه ای برای پاسخ شهردار در نظر گرفته شده تا ابهامات موجود در این مسائل رفع شود.

وی با بیان اینکه تاکنون جوابی از سوی شهردار در این خصوص دریافت نکرده ایم، اضافه کرد: با توجه به قرار گرفتن در ایام تعطیلات شورا، این تذکر، علاوه بر چند سوال دیگر در صورت عدم پاسخگویی شهردار، به شهرداری مرکز برای طرح سوال، ابلاغ می شود.

این عضو شورای شهر کرج دهم شهریور ماه نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفته بود: سوالات زیادی در مورد نحوه عملکرد شهردار کرج وجود دارد اما با فضایی کنونی شورا، اراده ای برای شنیدن حقایق وجود ندارد.