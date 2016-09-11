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۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۹:۴۱

توسط مردم بحرین انجام می شود؛

برگزاری مراسم دعای عرفه در مسجد نزدیک محل سکونت «شیخ عیسی قاسم»

برگزاری مراسم دعای عرفه در مسجد نزدیک محل سکونت «شیخ عیسی قاسم»

مردم بحرین امروز پس از اقامه نماز ظهر و عصر، مراسم دعای عرفه را در مسجد «الحیدریه» واقع در نزدیکی محل سکونت شیخ عیسی قاسم در منطقه «الدراز» برگزار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «صوت المنامه»، مردم بحرین قصد دارند با وجود کارشکنی ها و سنگ اندازی های رژیم آل خلیفه، امروز مراسم دعای عرفه را برگزار کنند.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین اعلام فعالان دینی بحرین، قرار است مراسم دعای عرفه پس از اقامه نماز ظهر و عصر، در مسجد الحیدریه واقع در نزدیکی منزل شیخ عیسی قاسم در منطقه الدراز برگزار شود.

این در حالی است که بحرینی ها بامداد امروز، نماز صبح را در مقابل منزل شیخ عیسی قاسم اقامه کردند تا بدینوسیله اعتراض خود نسبت به سلب تابعیت وی را بار دیگر به گوش مقامات آل خلیفه برسانند.

کد مطلب 3766529

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