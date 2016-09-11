مسابقات والیبال ساحلی جام مدافعان حرم به اتمام رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال ساحلی جام مدافعان حرم برای نخستین بار در شاهرود با حضور هشت تیم از شهرستان های مهدیشهر، سمنان، شاهرود و دامغان پس از سه روز رقابت شامگاه شنبه با برگزاری دیدار نهایی بین تیم های سیمان شاهرود و یکتا پلاست سمنان به اتمام رسید.

در این رقابت ها که با حضور ۱۸ورزشکار به مدت سه روز در شاهرود برگزار شد، دو تیم از دامغان، دو تیم از شاهرود، سه تیم از سمنان و یک تیم از مهدیشهر حضور داشتند.

امکانات ساحلی استان سمنان مطلوب است

دبیر هیئت والیبال استان سمنان در خلال آئین اختتامیه و اهدای جوایز تیم های برتر به خبرنگاران، گفت: این استان با وجود راه نداشتن به دریا و اقلیم کویری دارای استعدادهای خوب والیبال ساحلی است که برگزاری این رقابت ها با سطح بالا نشان دهنده این ظرفیت ها است.

امیر عرب اسماعیلی بیان داشت: خوشبختانه مسئولان استانی و شهرستانی در راستای آماده سازی امکانات ویژه ورزش های ساحلی در استان اهتمام ویژه ای داشته اند که زمین والیبال ساحلی در شاهرود و فوتبال ساحلی در این شهر و سمنان از جمله این امکانات هستند.

وی افزود: استان سمنان در مقاطع مختلف می تواند پذیرای اردوهای تیم ملی ورزش های ساحلی کشورمان نیز باشد.